(AUDIO) Opera Iași readuce pe scenă spectacolul „Cenușăreasa” de Rossini, pentru prima dată după 1990

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 13:37

Opera Națională Română din Iași aduce pe scenă spectacolul „Cenușăreasa” de Gioachino Rossini, pentru prima dată după 1990.

Premierele sunt programate pe 21, 22 și 24 noiembrie, precedate de o avanpremieră în seara de 20 noiembrie.

Interesul publicului este mare, iar biletele pentru primele patru reprezentații s-au epuizat deja.

Managerul instituției ieșene, Andrei Fermeșanu, a subliniat că noua producție se bucură de o distribuție complexă, din care fac parte artiști atât din România, cât și din Italia.

Andrei Fermeșanu: Grație Cenușăresei îl facem și mai cunoscut pe Rossini decât este în România. Majoritatea dintre noi știm doar „Bărbierul din Sevilla”, dar `La Cenerentola` este a doua lui operă cunoscută. La nivel mondial este pe locul 20, între toate scenele pe care le vede. Și, deasupra tuturor lucrurilor, dincolo că este o poveste de familie inspirată de un basm, are acest mesaj extrem de nobil al ființei umane: că bunătatea poate învinge. Nu e nevoie tot timpul de forță sau forța cea mai mare, cea mai nobilă, cea mai înaltă a ființei umane este tocmai bunătatea. Mie mi se pare că este un lucru extraordinar, o genialitate a lui Rossini de a transla happy end-ul din basm în `the real life`, să zic așa.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO