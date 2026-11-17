Eveniment cultural de excepție, sâmbătă, la Muzeul de Artă din Piatra-Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 16:14

Complexul Muzeal Național Neamț vă invită să participați sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17.00, la un eveniment cultural de excepție care se va desfășura la Muzeul de Artă Piatra-Neamț.

Vor fi prezentate volumele „Regina Maria a României. Însemnări zilnice. 1934”, apărut la Editura Omnium, cu o traducere din limba engleză și introducere de Georgeta Filitti, și „Ecaterina Caradja Cantacuzino. O autobiografie”, publicat la Editura Litera, în traducerea Elenei Fofiu.

Viețile celor două personalități care au marcat istoria României s-au intersectat, a doua lor întâlnire petrecându-se în Neamț, la Grumăzești, în anii Marelui Război.

Continuând o frumoasă tradiție, însemnările suveranei sunt aduse la fiecare nouă apariție în atenția publicului nemțean. În 1934, „Mulțumirile și insatisfacțiile, ca desăvârșită englezoaică, sunt încredințate doar Jurnalului. Aici se vede cum [Regina Maria, n.n.] face față situațiilor imposibile, cum își impune să arate înțelegere slăbiciunii celor din jur. Pe unii îi încondeiază nemilos, pe alții îi apără nu întotdeauna îndreptățit. Sănătatea ei faimoasă, cu care se mândrea la orice pas, dă semne nedumeritoare….Se apropie de 60 de ani și gândurile i se concentrează tot mai mult spre imaginea cu care dorește să rămână în istorie: cea de scriitoare, de cronicar al vremii sale….Împărțită între viața <<burgheză>>, chiar dacă îndestulată și prestanța regală manifestată public, Regina Maria găsește a treia cale de a-și manifesta personalitatea. E creatoare de reședințe unice și scriitoare. Parcă niciodată inima Reginei n-a vibrat atât de intens, n-a fost în asemenea măsură impresionată de peisajul, de oamenii și amenajările mai ales de la Balcic și Bran”. (Georgeta Filliti)

Viața centenară a Prințesei Ecaterina Caradja Cantacuzino a fost marcată de copilăria la orfelinat, de Primul și Al Doilea Război Mondial, de ascensiunea și prăbușirea comunismului, de exilul în Statele Unite și de întoarcerea, în perioada postdecembristă, în România.

„Nu vom afla niciodată ce i-au menit Parcele micuței Ecaterina Kretzulescu, atunci, în 1893, la naștere. Dar după ce a împlinit trei ani, lucrurile s-au succedat năucitor, incredibil, amintind prea adesea de un film de groază. Un tată neom a răpit-o de lângă mama [Irina Cantacuzino, fiica Nababului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, n.n.] și a ascuns-o ani buni într-o mănăstire englezească…Copilăria plină de frustrări, lipsa de perspectivă au întărit în mod miraculous mica făptură. În locul unei veșnice nemulțumite, hapsâne și rele, cum era de așteptat s-a modelat, surprinzător, o personalitate generoasă, decisă să facă doar bine în jurul ei, ca și cum ar fi vrut să șteargă tot răul a cărui victimă fusese până la 13 ani. Revenită în familia Cantacuzino, insensibilă la mondenități, chiar dacă avea să beneficieze de o avere confortabilă, Ecaterina, înfiată de bunic și apoi căsătorită cu Costea Caradja, își făurește un destin unic în analele faptelor bune românești”. (Georgeta Filitti)

În cadrul evenimentului, volumele vor fi prezentate de acad. Georgeta Filitti, Sandra Ecobescu și Maximilien Caradja Johnson.

Georgeta Filitti este istoric, traducătoare, precum și autoare și editoare a numeroase volume de specialitate. A publicat cărți, ediții critice și sute de articole în reviste de specialitate din țară și străinătate. Membru de onoare al Academiei Române, Georgeta Filitti a obținut numeroase premii de-a lungul anilor și a fost decorată de Regele Mihai I cu Crucea Casei Regale (2012) și de Președintele României cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler (2019).

Sandra Ecobescu este membru fondator și Președinte al Fundației Calea Victoriei, un proiect lăudabil, dedicat culturii și educației continue, care îmbogățește viața culturală a capitalei prin cursuri, conferințe și concerte de muzică clasică neconvenționale. „Educația, arta, cultura și dezvoltarea personală sunt lucruri esențiale în viața tuturor celor care doresc să se bucure de fiecare zi, să își găsească menirea și să aducă schimbarea în bine în comunitatea, orașul sau țara în care trăiesc.” (Sandra Ecobescu)

Maximilien Caradja Johnson este strănepotul Ecaterinei Caradja Cantacuzino și președintele Asociației Caradja Cantacuzino.

Intrarea este liberă.