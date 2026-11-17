Municipiul Bacău rămâne fără apă potabilă timp de 24 de ore, în perioada 18-19 noiembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 17:01

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) anunţă o întrerupere a furnizării apei potabile pe parcursul a 24 de ore, programată în perioada 18-19 noiembrie, ca urmare a finalizării lucrărilor de reabilitare a reţelei de distribuţie din Parcul Cancicov.

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. informează consumatorii că au fost finalizate lucrările de reabilitare a reţelei de distribuţie a apei potabile, care au inclus realizarea unor conducte noi, cu diametrele de 300 mm şi 400 mm, amplasate în Parcul Cancicov din municipiul Bacău.

Punerea în funcţiune a noilor conducte impune întreruperea furnizării apei în două etape, programate pentru perioadele 18-19.11.2026 şi 25-26.11.2026.

În prima etapă, în intervalul 18.11.2026, ora 17:00 – 19.11.2026, ora 17:00, vor fi executate lucrările de interconectare a conductelor reabilitate cu reţeaua existentă de pe strada Constantin Ene. Această intervenţie va duce la oprirea apei timp de 24 de ore, afectând cea mai mare parte a municipiului Bacău, precum şi consumatorii din comuna Mărgineni şi satul Fântânele.

Reprezentanţii CRAB au precizat că nu vor fi afectate de această întrerupere următoarele zone din municipiul Bacău: Cartierul Şerbăneşti, Strada Ştefan cel Mare – blocurile nr. 2-18, Strada Ion Luca Caragiale – numerele impare, Calea Moldovei, Cartierul Izvoare, Cartierul ANL – Gherăieşti, zona de sud a municipiului Bacău cuprinsă între podul Narcisa (pasajul Letea) şi Metro, Cartierul Letea, precum şi Cartierul Tache. De asemenea, pe durata lucrărilor, inclusiv în zonele neafectate direct, pot apărea fluctuaţii ale presiunii apei sau întreruperi temporare din cauza manevrelor efectuate în reţea.

CRAB recomandă consumatorilor din zonele vizate să îşi asigure din timp rezerve suficiente de apă potabilă, atât pentru consum, cât şi pentru gospodărie.

La reluarea serviciului, apa poate prezenta temporar un grad uşor de turbiditate.

Cea de-a doua etapă a lucrărilor este programată în zona Calea Mărăşeşti, în perioada 25-26.11.2026, detaliile urmând să fie comunicate ulterior.(Radio România Bacău/ FOTO radioiasi.ro)