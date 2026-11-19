TUIASI a inaugurat un laborator de robotică industrială

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 12:10

Peste 160 de studenți și masteranzi vor avea acces la o infrastructură care le permite să lucreze cu echipamente industriale, să programeze roboți și să înțeleagă funcționarea proceselor automatizate de producție.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a inaugurat miercuri, 18 noiembrie 2026, Laboratorul de Robotică Industrială și Automatizări Electrice Inteligente pentru Procese de Producție – Intelligent Robotics & Flexible Manufacturing Laboratory (IRoFM), din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (IEEIA). Modernizarea a fost posibilă printr-o finanțare obținută de o echipă de cadre didactice a facultății, în urma unui concurs de proiecte organizat de PHINIA, în parteneriat cu Fundația Comunitară Iași.

Proiectul a permis integrarea robotului industrial Mitsubishi RV-2FR, aflat deja în dotarea facultății, într-o celulă flexibilă de fabricație complet funcțională. Studenții pot astfel să observe și să controleze interacțiunea dintre robot, echipamentele de automatizare și sistemele de comandă, în cadrul unor aplicații apropiate de procesele întâlnite în industrie. Valoarea totală a infrastructurii laboratorului este estimată la aproximativ 60.000 de euro.

Noua infrastructură extinde posibilitățile de pregătire practică ale facultății. Pe lângă programarea roboților industriali, studenții vor putea aprofunda automatizarea și controlul, simularea și modelarea sistemelor, precum și funcționarea sistemelor ciber-fizice. Activitățile desfășurate în laborator urmăresc și dezvoltarea capacității de rezolvare a problemelor tehnice, a gândirii logice și a colaborării în echipă.

„Laboratorul de Robotică modernizat oferă celor aproximativ 135 de studenți de la programele de studii de licență Electronică de putere și acționări electrice (EPAE), Informatică aplicată în inginerie electrică (IAIE) și Sisteme electrice (SE), precum și masteranzilor de la masterul Conversia energiei și Controlul mișcării, condiții reale de pregătire practică. Aici își pot dezvolta competențe în robotică industrială, automatizare și control, dar și gândirea logică, rezolvarea de probleme complexe și lucrul în echipă, specifice mediului industrial în care aspiră să se integreze. Ne dorim ca acest laborator să devină un punct de întâlnire cu mediul economic, prin proiecte comune, cercetare aplicată, astfel încât absolvenții noștri să fie pregătiți pentru provocările industriei moderne”, a declarat prof. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, prodecan responsabil cu activitatea de cercetare științifică al Facultății IEEIA.

Laboratorul va fi integrat în activitatea didactică a facultății, inclusiv în cadrul disciplinei „Algoritmi de control al roboților”, și va putea susține activitățile practice și de cercetare ale masteranzilor.

„Tehnologiile evoluează rapid, iar odată cu ele se schimbă și cerințele pentru viitorii ingineri. Pentru noi, investiția în educație pornește de la o convingere simplă, comunitatea pe care ne-o dorim în viitor se construiește astăzi, oferind cele mai bune condiții de dezvoltare oamenilor care vor contribui la evoluția ei. Credem în potențialul și dorința tinerilor care aleg în continuare domeniile tehnice și e responsabilitatea noastră să fim alături de ei. De aceea, ne bucurăm să vedem cum o nouă inițiativă a Universității Tehnice prinde contur cu sprijinul PHINIA și investițiile nu se opresc doar la dotările din laboratoare. Aceasta este, pentru noi, adevărata valoare a unui astfel de proiect și principiul pe care a fost construit Fondul PHINIA pentru Educație”, a declarat Constantin Bujor, Plant Manager PHINIA Iași.

Proiectul face parte din inițiativele susținute prin Fondul PHINIA pentru Educație. Parteneriatul dintre PHINIA și Fundația Comunitară Iași, început în 2021, a contribuit până în prezent la modernizarea laboratoarelor tehnice din învățământul preuniversitar și universitar. Prin intermediul fondului au fost sprijinite 11 astfel de proiecte, cu investiții cumulate de peste 1,1 milioane de lei.

„Prin Fondul PHINIA pentru Educație, ne propunem să susținem proiecte care răspund unor nevoi reale ale instituțiilor de învățământ și care au un impact direct asupra pregătirii tinerilor. Modernizarea acestui laborator le oferă studenților acces la experiențe practice relevante pentru viitoarea lor profesie și arată cât de importantă este colaborarea dintre universitate, mediul de afaceri și comunitate. Ne bucurăm că putem contribui la dezvoltarea unor condiții de învățare care îi ajută pe viitorii ingineri să își transforme cunoștințele în competențe aplicate”, a declarat Doris-Amalia Pînzaru, Grant Manager în cadrul Fundației Comunitare Iași.

Echipa TUIASI care a realizat proiectul este formată din prof. dr. ing. Marian-Silviu Poboroniuc, coordonator de proiect, conf. dr. ing. Dănuț-Constantin Irimia, responsabil tehnic, ș.l. dr. ing. Alina-Georgiana Baciu, responsabil achiziții și logistică, și asist. dr. ing. Alexandru Mitocaru, responsabil activități didactice.

La inaugurare au participat reprezentanți ai universității, ai Facultății IEEIA și ai organizațiilor partenere. Potrivit programului evenimentului, printre invitați s-au numărat prof. dr. ing. Alexandru Sălceanu, director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al TUIASI, conf. univ. dr. ec. Lidia Alexa, prof. dr. ing. Dorin-Dumitru Lucache, decanul Facultății IEEIA, și conf. dr. ing. Mihai Albu, directorul Departamentului Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale.

Din partea PHINIA au fost invitați Constantin Bujor, Andreia Zaharia, Paul Fanaragiu și Mădălina Romașcanu, iar din partea Fundației Comunitare Iași, Ciprian-Mihai Păiuș, Doris-Amalia Pînzaru și Alina Ivașc. Evenimentul a inclus prezentarea laboratorului, demonstrații ale sistemului robotizat și inaugurarea oficială a spațiului.

Prin integrarea laboratorului în activitățile didactice și de cercetare, studenții TUIASI vor avea posibilitatea să lucreze cu tehnologii industriale încă din timpul facultății și să dobândească experiență practică relevantă pentru viitoarea lor activitate profesională.