„Adolescenți în lumea de azi”, conferințe și dezbateri despre provocările tinerilor, la Iași. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 10:54

Omul care aduce vestea! „Adolescenți în lumea de azi”, mărturii ale copiilor noștri despre provocările secolului în care s-au născut.

Film documentar, conferințe și dezbateri la Iași, 21 și 28 noiembrie, dar și în ajun de Moș Nicolae, 5 decembrie 2026.

Tatiana Maximciuc, președintele Asociației „Oameni în Prim Plan”, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul organizatorilor:

Conferințele educaționale „Adolescenți în Lumea de Azi” – proiect dedicat părinților, profesorilor, consilierilor și tinerilor care caută răspunsuri sincere, validate științific și aplicabile în viața reală. Fiecare sesiune îmbină proiecția unui episod documentar educativ cu o dezbatere moderată alături de psihoterapeuți și specialiști, urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri cu publicul (Q&A).

Este o ocazie de a asculta, de a pune întrebări, de a reflecta și de a privi dincolo de aparențe.

Nu trebuie să fii specialist sau părinte pentru ca aceste subiecte să te privească. Adolescența ne influențează pe toți, direct sau indirect, iar felul în care alegem să îi ascultăm pe tineri poate face diferența.

Vom aborda 3 tematici esențiale:

Dependențele: Droguri, Tutun și Ecrane – 21 noiembrie 2026 ora 16:00

– Înțelegerea mecanismelor din spatele dependențelor moderne (ecrane, jocuri, vaping, substanțe).

– Semnale de alarmă timpurii pe care orice părinte și profesor trebuie să le cunoască.

– Cum oferim sprijin și intervenție fără a recurge la judecată sau pedeapsă.

Relațiile de Familie: Între Conflict și Sprijin – 28 noiembrie 2026 ora 16:00

– Transformările psiho-emoționale ale vârstei și gestionarea crizelor de comunicare.

– Cum setăm limite sănătoase menținând încrederea și respectul reciproc.

– Rolul familiei ca spațiu de siguranță emoțională într-o perioadă vulnerabilă.

Alegerea Drumului: Carieră și Viitorul – 5 decembrie 2026 ora 16:00

– Cum sprijinim tinerii să-și descopere punctele forte și pasiunile reale.

– Reducerea anxietății legate de examene, alegeri profesionale și așteptările celor din jur.

– Instrumente practice de ghidare și mentorat pentru următorul pas în viață.

Programul fiecărei sesiuni

Deschidere & Introducere: Contextul tematicii și prezentarea invitaților speciali.

Proiecție Suport Video: Prezentarea materialului documentar ca punct de pornire pentru dezbatere.

Panel de Discuție: Perspective psihologice și pedagogice oferite de experții invitați.

Sesiune Deschisă Q&A: Întrebări directe din sală și dialog liber între public și specialiști.

Evenimentul are caracter educațional și formativ. Locurile sunt limitate pentru a permite o interacțiune reală în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri.

Biletele sunt aici:

https://www.iabilet.ro/bilete-conferinte-adolescenti-in-lumea-de-azi-ghid-pentru-parinti-si-tineri-proiectie-dezbatere-cu-specialisti-133798/?ica_source=Search&ica_medium=site&ica_campaign=&ica_term=adolescenti+in+lumea+de+azi