Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitați: Bobi Dumitraș și Bobo Burlăcianu – Fără Zahăr

Publicat de cristinaspinu, 18 noiembrie 2026, 18:59



Invitați la Conexiuni Autentice, Bobi Dumitraș și Bobo Burlăcianu, nucleul trupei Fără Zahăr.

Doi oameni care au demonstrat că umorul inteligent și muzica bună fac ”echipă ”bună. De peste două decenii ne fac să râdem, dar ne pun și pe gânduri cu versurile lor pline de subânțelesuri și ironie fină.

De la primele spectacole de umor și până la concertele cu sala plină din toată țara, au reușit să construiască un fenomen unic în muzica și comedia românească.

Prieteni de o viață, Bobi și Bobo au plecat din Dorohoi, au cucerit țara cu stilul lor inconfundabil și au reușit să rămână mereu relevanți, fără să facă compromisuri.

Trupa Fără Zahăr, o poveste despre umor, muzică bună, prietenie și creativitate!