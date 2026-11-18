Dosarul medical al fiecărui pacient va putea fi consultat direct de medici, printr-o platformă informatică

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 17:05

Dosarul medical al fiecărui pacient va putea fi consultat direct de medici, printr-o platformă informatică ce urmează să devină funcţională de la începutul anului viitor.

Accesul se va face pe baza CNP-ului, iar sistemul va reuni documente precum biletele de trimitere, scrisorile şi concediile medicale.

Preşedinta interimară a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Larisa Mezinu-Bălan, a anunţat la Radio România Actualităţi că trecerea la noua formulă de lucru va avea loc treptat, pentru a evita blocajele.

Ea precizează că rămân valabile cardurile de sănătate, însă vor putea fi folosite şi noile cărţi de identitate.

Larisa Mezinu-Bălan: Implementăm o nouă cheie de semnare, alături de Cardul Naţional de Sănătate, cartea electronică de identitate care conţine inserat şi acest Card Naţional de Sănătate. Buletinul acesta, plastic mult mai micuţ, arată ca un card bancar, este introdus în cititor la medicul de familie, specialist la spital şi are aceeaşi cheie ca şi Cardul Naţional de Sănătate şi anume semnarea serviciilor sau investigaţiilor cu cardul pentru a autentifica că persoana a primit acele servicii. Deci este o cheie în plus, nu renunţăm la Cardul Naţional de Sănătate, va fi şi o perioadă tranzitorie de utilizare a ambelor chei. Sperăm că la finalul lunii, această cheie în plus să fie implementată complet, după care vom comunica care este perioada tranzitorie şi sigur, pentru persoanele care refuză să îşi emită un astfel de buletin electronic, vom utiliza în continuare Cardul Naţional de Sănătate. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)