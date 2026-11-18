Catedrala Naţională nu va fi deschisă în acest an, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 06:17

Patriarhia Română informează că, în acest an, 2026, din cauza lucrărilor aflate în desfăşurare la interiorul Catedralei Naţionale din Bucureşti, al doilea hram al Catedralei Naţionale, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României (30 noiembrie), va fi celebrat la Paraclisul ‘Învierea Domnului’ al Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea acesteia.

În prezent, vizitarea Catedralei Naţionale se poate face doar la exterior, exclusiv în spaţiul esplanadei (piaţetei). Patriarhia Română mulţumeşte credincioşilor pentru înţelegere şi îi îndeamnă să întâmpine această sărbătoare cu bucurie sufletească, în comuniune şi rugăciune, sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

După terminarea lucrărilor din interiorul Catedralei Naţionale, sperăm în anul 2027, acest sfânt lăcaş va fi deschis credincioşilor şi pelerinilor, pentru a participa la sfintele slujbe şi a vizita acest edificiu reprezentativ al credinţei ortodoxe şi simbol al unităţii şi demnităţii spirituale a poporului român, informează Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Rador/FOTO arhivă basilica.ro