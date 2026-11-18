Nu au fost raportate până în prezent pagube materiale în urma cutremurului de la ora 2:48
Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 05:52
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că a încheiat misiunile de recunoaștere în teren desfășurate la nivelul Județelor Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Neamț, Iași, Vrancea, Vaslui și în municipiul București fără a fi raportate pagube materiale în urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7 care s-a produs în această noapte la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 120 kilometri.
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