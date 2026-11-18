Ministrul energiei dă asigurări că persoanele vulnerabile vor beneficia de sprijin

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 06:28

Ministrul energiei, Dumitru Chisăliță, și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au avut marți o întâlnire, în cadrul căreia au discutat despre măsurile destinate contracarării scumpirilor la energie în sezonul rece.

La finalul ei, ministrul a dat asigurări că persoanele vulnerabile vor beneficia de sprijin în această iarnă.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc după ce, recent, Sorin Grindeanu a cerut public un plan urgent de reducere a prețurilor.

El a avertizat asupra riscului ca mari investitori industriali, precum Dacia sau Ford, să își restrângă activitatea din cauza costurilor energetice, a transmis reporterul RRA Cătălin Purcaru .

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro