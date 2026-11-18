Ministrul dezvoltării anunţă impozite reduse la jumătate pentru locuitorii comunelor care se comasează voluntar

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 06:20

Localităţile care vor opta pentru comasarea voluntară vor beneficia de un program special de investiţii, iar pentru cetăţeni vor fi introduse facilităţi fiscale, a precizat marți seară Marcel Stoica, ministrul dezvoltării lucrărilor publice şi administraţiei.

El a spus că locuitorii comunelor care se vor comasa vor avea o reducere la jumătate a valorii impozitelor pe clădiri şi pe terenurile intravilane.

Într-o primă etapă, comasarea vizează cele peste 400 de localităţi cu o populaţie sub 1.500 de persoane.

Ministrul a precizat că ordonanţa de urgenţă care va asigura cadrul legal va fi prezentată la sfârşitul acestei săptămâni şi va fi supusă dezbaterii publice pentru 10 zile, ne-a informat reporterul Andrei Şerban.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro