(AUDIO) Seismul de 5,7 grade din Vrancea nu a provocat pagube în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 14:38

Cutremurul de 5,7 grade pe Richter, produs noaptea trecută în zona seismică Vrancea, a fost resimțit puternic și în județul Iași, însă nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Reprezentanții ISU au declarat că, în urma verificărilor efectuate în teren, în municipiile Iași și Pașcani și în orașele Târgu Frumos și Hârlău, nu au fost identificate situații care să pună în pericol viața cetățenilor.

Aceștia recomandă populației ca, în cazul producerii unui cutremur, să respecte anumite măsuri de siguranță: să nu intre în panică, să nu părăsească apartamentele, să nu folosească scările blocurilor și lifturile din interiorul acestora și, dacă se află în spații deschise, să se îndepărteze de clădiri și copaci.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, George Onofreiasa: Dacă ne aflăm în interiorul unei clădiri, nu trebuie să fugim pe scări, să folosim liftul sau să încercăm să părăsim imobilul în timpul mișcării seismice. Trebuie să ne adăpostim într-un loc sigur, de preferat sub o masă solidă sau lângă un element de rezistență identificat anterior ca fiind sigur, protejându-ne capul și gâtul și păstrând distanța față de ferestre, mobilier instabil și obiecte care pot cădea. Totodată, fiecare familie trebuie să stabilească din timp un loc de întâlnire, după cutremur, într-o zonă deschisă sigură, departe de clădiri, stâlpi, copaci sau alte elemente care ar putea cădea. Nu trebuie să uităm nici rucsacul pentru situații de urgență, care trebuie pregătit din timp și amplasat într-un loc accesibil. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente neperisabile, medicamentele necesare, o lanternă, un radio cu baterii, baterii de rezervă, un acumulator extern, documente importante în copie, articole de igienă și materiale de prim ajutor.

În municipiul Iași, sunt, în total, 197 de clădiri cu risc seismic ridicat, 63 dintre acestea având bulină roșie.

Majoritatea sunt imobile care depășesc nouă etaje, fiind construite înainte de anul 1977, în apropierea pânzei freatice a râului Bahlui.

Redactorul nostru, Constantin Mihai, a realizat o centralizare a datelor privind situația clădirilor cu risc seismic ridicat: În tot Iașul sunt în total 197 de clădiri înscrise în clasele de risc seismic 1, 2 și 3. După 2000 în Iași au fost expertizate tehnic 408 clădiri, 11 din clasa de risc seismic 1, 9 din clasa de risc seismic 2, 125 din clasa de risc seismic 3 și așa mai departe, în total 408. După cutremurul din 1977 s-au schimbat standardele în construcții. Pe lângă faptul că au fost introduse noi normative, s-a impus ca nivelul de înălțime să nu depășească 12 etaje. După 2015 în Iași au început să se construiască blocuri care depășesc 15 etaje și, din păcate, după 1990, foarte mulți locatari au demolat ziduri interioare în apartamente din dorința de a mări spațiile locative. O parte au dărâmat și structuri de rezistență. Inspectorul de stat în construcții nu poate pătrunde în apartamente, sunt spații private. Deocamdată în Iași, patru blocuri turn au fost consolidate, cele trei blocuri din Piața Unirii și blocul ”Carmen” din Piața Independenței.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)