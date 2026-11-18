(AUDIO) Cutremurul din Vrancea a trezit România în toiul nopții. Cum au reacționat oamenii

Publicat de Andreea Drilea, 18 noiembrie 2026, 09:48

Un cutremur semnificativ cu magnitudinea 5,7 s-a produs dimineață, la ora 2:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120 de km, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a fost resimţit puternic în mai multe zone din ţară, inclusive în regiunea Moldovei.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a trimis echipaje pentru verificări în judeţele Brăila, Buzău, Covasna, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Vaslui şi în capitală, însă nu au fost constatate pagube materiale.

Corespondentul nostru, Vasile Geles, a stat de vorbă cu mai mulți vasluieni pentru a afla cum au reacționat în momentul cutremurului, ce au făcut și dacă erau pregătiți pentru un astfel de eveniment.

”Vox 1: Pentru că eu am trăit în perioada 1977, 4 martie, acesta de acum a fost ceva mai mic, dar totul de intensitate care trebuie să te cutremuri. Nu poți să nu fii cu simțul imediat pus la punct. Ca să fiu sincer, ca fiecare om, nu se poate să nu ai o reacție având în vedere ce să putea întâmpla, că putea să fie de mai mare altitudine sau de mai mare durată. În rest, celelalte lucruri, singurul lucru pe care l-am făcut, am sunat băieții ca să văd starea lor, dacă sunt bine, dar răspunsul a fost bun.

Vox 2: L-am simțit cu bărbăție, m-am trezit, am primit o Alertă, am fost pregătit cu valiza în caz de, pregătit cu telefon, aparat de radio, trusa medicală, tot ce trebuie. Sunt pregătit pentru orice. Intensitatea, după calculele mele, am zis că au fost peste șase, dar am înțeles că au fost 5,7. Normal că m-am speriat, cine nu se sperie? M-am speriat, da. Au căzut câteva bibelouri de pe șifoniere, a fost scurt.

Vox 3: Dormeam și a fost prima dată când, efectiv am sărit din pat, de când locuiesc în locuința actuală, l-am simțit în toată splendoarea. A fost scurt, dar eu cel puțin stând la etajul 3, la mine s-a simțit foarte puternic. Știu că blocul meu e relativ rezistent, dar m-am speriat un picuț.

Vox 4: Eram acasă, în somn, a fost destul de puternic, simțit așa. Teama a fost mai mare, așteptam a doua replică și, totuși, nu a fost, nu am mai simțit.”

Nouă apeluri au fost înregistrate la 112 în județul Galați, iar șapte ambulanțe au fost trimise la domiciliile unor persoane. În șase cazuri, oamenii au suferit atacuri de panică și au fost transportați la spital, iar într-un caz a fost vorba despre un copil care s-a lovit la cap în timp ce se îndrepta spre ieșire.

În alte două situații, dispecerii ISU au oferit telefonic recomandări pentru calmarea apelanților.

A fost cel mai puternic seism înregistrat în România de la începutul acestui an, după cel cu magnitudinea 4,8 produs în 19 octombrie, în zona Vrancea-Buzău. De asemenea, este unul dintre cele mai importante din ultimii ani; un cutremur mai semnificativ, cu magnitudinea 5,8, a avut loc în octombrie 2018, în judeţul Buzău.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă)