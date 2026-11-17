Iași: Premiul Grand Award locul I la Târgul Național de Știință CODE Kids a fost acordat Clubului CodeLibri de la Biblioteca Comunală Popricani

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 noiembrie 2026, 16:19 / actualizat: 18 noiembrie 2026, 5:57

Premiul Grand Award locul I la cea mai mare ediție a Târgului Național de Știință CODE Kids din 14.11.2026 a fost acordat Clubului CodeLibri de la Biblioteca Comunală Popricani, județul Iași, pentru proiectul SafeLibri – un prototip de șosea inteligentă care previne accidentele rutiere și protejează viețile animalelor.

● În data de 14 noiembrie 2026, la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București, 20 echipe din mediul rural și urban mic calificate la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026 au susținut în fața juriului discursuri pline de emoții despre proiectele lor create în cadrul cluburilor de robotică din bibliotecile publice, oferite gratuit de Fundația Progress cu sprijinul partenerilor săi.

● Temele proiectelor tech prezentate au acoperit o gamă largă de provocări reale ale comunităților: de la siguranța rutieră și protecția animalelor sălbatice, managementul inteligent al apei și automatizarea serelor, la mobilitate urbană și parcare inteligentă, asistență medicală pentru vârstnici și monitorizarea calității aerului, de la protejarea patrimoniului natural și igienă orală pentru copii, la colectarea deșeurilor urbane, protecția cărților și bibliotecilor împotriva infiltrațiilor și ecosisteme smart pentru locuințe.

● A fost cea mai mare ediție a Târgului Național de Știință CODE Kids din istoria sa: peste 1500 de persoane au vizitat fizic Târgul, am înregistrat peste 162k vizualizări pe conținutul publicat în ziua evenimentului pe paginile Fundației de Facebook și Instagram, inclusiv pe transmisiunile noastre live și peste 95 de intrări media.

București, 17.11.2026:

Târgul Național de Știință CODE Kids 2026 a adus la București cele mai bune proiecte de robotică realizate de copii de 10–14 ani, majoritatea din mediul rural. Copiii au creat soluții tehnologice pornind de la probleme reale din comunitățile lor. 20 de cluburi din toată țara și din Republica Moldova și-au prezentat ideile în fața unui juriu format din profesioniști din companii private. Toate cluburile au primit premii pentru bibliotecile locale care găzduiesc cluburile gratuite CODE Kids, oferite de Fundația Progress cu sprijinul partenerilor săi.

Astfel, premiile Grand Awards locurile I, II și III ale Târgului Național de Știință CODE Kids 2026 au fost înmânate de către Bianca Damian, din partea Societe Generale Global Solution Centre.

Marii câștigători ai Premiului Grand Award locul I la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026 au fost copiii din echipa „CodeLibri”, coordonată de Tănasă Mihaela, de la Biblioteca Comunală Popricani, județul Iași, pentru proiectul „SafeLibri”.

De asemenea, am păstrat surpriza și în acest an prin acordarea unui premiu special câștigătorilor Grand Award locul I de către noul partener al evenimentului, compania Honeywell Technologies, reprezentată de dl. Dragoș Boacă, premiu care constă într-o excursie acordată întregii echipe de coderi împreună cu bibliotecara lor.

Premiul Grand Award locul lI al Târgului Național de Știință CODE Kids 2026 a fost acordat echipei „Robogenius”, coordonată de Lutsch Niculina Camelia și Rus Maria, de la Liceul „Liviu Rebreanu”, Turda, județul Cluj, pentru proiectul „Scutul de Cristal”.

Premiul Grand Award locul lII al Târgului Național de Știință CODE Kids 2026 a fost acordat echipei „Computer Kids”, coordonată de Asan Neugis, de la Biblioteca Municipală Medgidia, județul Constanța, pentru proiectul „Automatizări ale serei”.

Noutatea acestei ediții a fost introducerea a încă trei distincții onorifice, care au fost înmânate de Ana Scarlat, Membru Board CODE Kids. Distincțiile Excellence in Tech, Excellence in Innovation și Excellence in Presentation recunosc rezultatele echipelor în domeniile tehnologiei, inovației și prezentării proiectelor.

Astfel, distincția Excellence in Tech a fost acordată echipei „Computer Kids”, coordonată de Asan Neugis, de la Biblioteca Municipală Medgidia, județul Constanța, pentru proiectul „Automatizări ale serei”.

Distincția Excellence in Innovation a fost acordată echipei „Robogenius”, coordonată de Lutsch Niculina Camelia și Rus Maria , de la Liceul „Liviu Rebreanu”, Turda, județul Cluj, pentru proiectul „Scutul de Cristal”.

Iar distincția Excellence in Presentation a fost acordată echipei „CodeLibri”, coordonată de Tănasă Mihaela, de la Biblioteca Comunală Popricani, județul Iași, pentru proiectul „SafeLibri”.

Premiile din categoria Tech Innovators au fost înmânate de domnul Prof. Dr. Ing. Alin Moldoveanu, Prodecan al Facultății de Automatică și Calculatoare.

Premiul Tech Innovators – locul I a fost acordat echipei „Robo Core”, coordonată de Mirela Linul, de la Școala Gimnazială Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, pentru proiectul „Stop Gaz”.

Premiul Tech Innovators – locul II a fost acordat echipei „ABC INFO CODE KIDS ȚÂNȚĂRENI”, coordonată de Ionescu Iuliana, de la Biblioteca Comunală Tânțăreni, județul Gorj, pentru proiectul „MediX”.

Premiul Tech Innovators – locul III a fost acordat echipei „PROGRAMATORII CODE KIDS”, coordonată de Mandiuc Alina Olivia, de la Centrul de Tineret Siret, județul Suceava, pentru proiectul „FRESHBYTES”.

Premiile din categoria Tech Showcase au fost înmânate de Roxana Gligor, din partea Atelier 967.

Premiul Tech Showcase – locul I a fost acordat echipei „BNC Intelligent Team”, coordonată de Caneev Lolita și Grădinaru Adrian, de la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”, Chișinău, Republica Moldova, pentru proiectul „Smart Library”.

Premiul Tech Showcase – locul II a fost acordat echipei „RoboForce Borlești”, coordonată de Socea Mihaela, de la Biblioteca Comunală Borlești, județul Neamț, pentru proiectul „BuniBox”.

Premiul Tech Showcase – locul III a fost acordat echipei „CodeCrafters”, coordonată de Tudoran Camelia Graziela și Tudora Raluca, de la Casa de Cultură a Sindicatelor Câmpulung Muscel, județul Argeș, pentru proiectul „SMART SLOT”.

Premiile din categoria Creative Minds au fost înmânate de Steliana Toma, Technical Support Engineer, Microsoft Romania.

Premiul Creative Minds – locul I a fost acordat echipei “Lib4Green Șirna”, coordonată de Pîrvu Iuliana-Camelia, de la Biblioteca Comunală Șirna, județul Prahova, pentru proiectul „Spatele drept și fruntea sus!”.

Premiul Creative Minds – locul II a fost acordat echipei „Smart Gamers Topoloveni”, coordonată de Marinică Mustățea Oana și Vasiliu Anca, de la Biblioteca Orășenească Topoloveni, județul Argeș, pentru proiectul „Ctrl+Alt+Mișcare”.

Premiul Creative Minds – locul III a fost acordat echipei „BitMasters”, coordonată de Florea Daniela, de la Biblioteca Municipală Moreni, județul Dâmbovița, pentru proiectul „DENTI Smart Brush”.

Premiile din categoria Tech for Good au fost înmânate de George Simion, Chief Technology Officer, SeedBlink.

Premiul Tech for Good – locul I a fost acordat echipei „SparkCoders”, coordonată de Mailat Ildiko, de la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”, Centrul Județean de Excelență Mureș, Târgu Mureș, județul Mureș, pentru proiectul „AirNova”.

Premiul Tech for Good – locul II a fost acordat echipei „CYBER TECH”, coordonată de Cojocaru Mihaela, de la Biblioteca Municipală „Leonard Gavriliu” Pașcani, județul Iași, pentru proiectul „CodeBike”.

Premiul Tech for Good – locul III a fost acordat echipei „Cyber Coders”, coordonată de Sztrelenczuk Iolanda, de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto – Baia Sprie, județul Maramureș, pentru proiectul „Aqua Smart”.

Premiile din categoria Green Innovators a fost înmânat de Nicoleta Mănescu, Ofițer de proiect Romanian-American Foundation.

Premiul Green Innovators – locul I a fost acordat echipei „Click & Play”, coordonată de Tatiana Popazu, de la Biblioteca Publică Hîrtop, raionul Taraclia, Republica Moldova, pentru proiectul „Sera Smart”.

Premiul Green Innovators – locul II a fost acordat echipei „Coding Masters”, coordonată de Lazăr Maria Magdalena, de la Biblioteca Comunală „Sita Buzăului”, județul Covasna, pentru proiectul „Happy Bin”.

Premiul Green Innovators – locul III a fost acordat echipei Clubul “Robotică Victoria”, coordonată de Smădu Gabriela Maria, de la Asociația „Zidește punți între oameni”, Victoria, județul Brașov, pentru proiectul „Future Home – Locuința viitorului”.

Iar premiile din categoria Progress Award au fost înmânate de Camelia Crișan, CEO al Fundației Progress.

Primul premiul Progress Award a fost acordat echipei „Robo Kids”, coordonată de Benea Irina, de la Școala Gimnazială „George Tutoveanu”, Bârlad, județul Vaslui, pentru proiectul „Smart City Bârlad”.

Al doilea premiu Progress Award a fost acordat echipei „Micii informaticieni”, coordonată de Mirela Zemțev, de la Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, județul Bacău, pentru proiectul „SmartPark”.

”Când un copil dintr-o bibliotecă de la țară explică în fața unei săli cum a construit o soluție tech pentru comunitatea lui după doar doi ani de CODE Kids, înțelegi de ce facem ceea ce facem. Holul Facultății de Automatică de la Politehnică a fost plin, iar proiectele celor 40 de copii ne-au arătat că viitorul digital al României nu se construiește doar în marile orașe. După 9 ani de CODE Kids, beneficiarii noștri sunt cel mai frumos răspuns la întrebarea: are rost să investești în competențele STEM ale copiilor din rural?”, a declarat Camelia Crișan, CEO Fundația Progress.

Târgul Național de Știință CODE Kids 2026 s-a bucurat de interesul mediului academic, prin participarea reprezentanților Facultății de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnică din București, dar și de interesul unor noi parteneri care s-au alăturat evenimentului nostru în acest an. În plus, ne-am bucurat să îl avem alături de noi pe dl. Alexandru-Mihai Ghigiu, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care și-a exprimat printr-un discurs pe scenă sprijinul și aprecierea față de proiectele și parcursul copiilor din programul național CODE Kids.

Puncte de atracție pentru public au fost, pe lângă proiectele minunate ale coderilor, și activitățile interactive desfășurate la standurile partenerilor din eveniment, robotul Cosmo și robotul umanoid Johnny, dar și cele de la atelierele de știință și artă oferite de CODE Kids Academy, activitatea de Treasure Hunt cu premii și Tombola cu premii pentru public (detalii aici).

Ediția de anul acesta a Târgului a avut ca partener media strategic voyo.ro, dar și partenerii Romanian-American Foundation, Societe Generale Global Solution Centre Romania, Bergerat Monnoyeur Romania, Universitatea Politehnica din București, Atelier 967, Zitec, Nutrivita, Events Robotics, Kruk România, Metaminds Romania, Honeywell Romania, Asirom Vienna Insurance Group, Prime Batteries Technology, Gourmet Coffee cărora le mulțumim pentru susținere.

Mulțumiri speciale juriului, format din: George Simion, Chief Technology Officer, SeedBlink; Steliana Toma, Technical Support Engineer, Microsoft Romania; Andrei Orășanu, Financial Crime Compliance Project Manager, Societe Generale Global Solution Centre; Romina Hagiu, Quality Assurance Analyst, Societe Generale Global Solution Centre și Alexandru Darie, Cloud Architect, Metaminds.

Le mulțumim tuturor cluburilor participante la Târgul Național de Știință CODE Kids 2026, copiilor și bibliotecarilor care fac posibil acest proiect CODE Kids în toată țara, dar și membrilor echipei Progress, voluntarilor și Alumnilor care au ajutat la organizarea Târgului nostru. Așteptăm cu nerăbdare și multe emoții următoarea ediție, a opta, a Târgului nostru Național de Știință CODE Kids din anul 2027.

Despre CODE Kids

CODE Kids este un program gratuit dezvoltat de Fundația Progress, care propune o soluție de alfabetizare digitală în rândul copiilor din mediul rural și urban mic. Acesta a luat naștere în contextul în care aproape 50% din copiii de la țară iau note sub 5 la Evaluarea Națională la matematică. De aceea, din 2017 Fundația Progress a inițiat, pilotat și rafinat învățarea programării pentru copiii de 10-14 ani din mediul rural folosind bibliotecile publice ca spații de învățare și bibliotecarii publici ca facilitatori ai învățării. Metodologia noastră se bazează pe cercetările fundamentale ale lui Sugata Mitra – modelul SOLE – Self Organizing Learning Environment (Medii de învățare auto-organizate), cunoscut și ca modelul Școala din cloud.

Proiectul are ca scop crearea unei mișcări naționale de coding și STEM în care copii, tineri, bibliotecari și voluntari din mediul rural și urban mic își dezvoltă competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme digitale creative. În anul 2026, Fundația Progress a coordonat 257 de cluburi active de programare în bibliotecile publice, școli sau sedii de ONG-uri din localități rurale și mic urbane, în 37 de județe din România, iar 24 de cluburi au fost în Republica Moldova. Aici au învățat bazele programării și au câștigat competențe STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică) peste 16.000 de copii, pe două trepte de educație: începători și avansați, de la începutul programului. Programul a primit Premiul III la Secțiunea Educație și Învățământ în cadrul Galei Societății Civile, ediția 2023.

CODE Kids este o inițiativă națională de educație IT și STEM pentru copii, implementată de Fundația Progress, cu sprijinul financiar al Romanian-American Foundation.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.codekids.ro și să vizionați documentarul “CODE Kids – povestea unui progres” pe voyo.

Despre Fundația Progress – de 30 de ani în slujba educației

Fundația Progress este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație. Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială. În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social, organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială.

Fundația Progress a primit în 2025 diploma de recunoaștere onorifică pentru curaj și civism în slujba educației și a comunității din partea Familiei Regale a României.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați www.progressfoundation.ro