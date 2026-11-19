Amintiri de Crăciun, adunate într-o expoziție la Muzeul Municipal din Iași. Bună Dimineața la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 08:23

Ai o felicitare veche de Crăciun? O poți împrumuta Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași?

Se caută cărți poștale din secolul trecut, perioada 1900-1970! Împreună pentru expoziția de sărbători!

Aurica Ichim, directorul muzeului, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan.

În apropierea sărbătorilor de iarnă, Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași pregătește o expoziție dedicată felicitărilor, cărților poștale și obiectelor decorative de Crăciun.

Ce spune echipa de la muzeu?

„Ne imaginăm o expoziție în care felicitările cu îngeri, brazi împodobiți și peisaje înzăpezite să stea alături de cărți poștale purtând ștampile vechi, globuri păstrate din copilărie, figurine decorative și mici podoabe care au înfrumusețat, cândva, casele bunicilor și ale părinților noștri.

Pentru a da viață acestei expoziții, avem nevoie și de dumneavoastră, prietenii muzeului!

Vă invităm să căutați printre amintirile păstrate acasă și, dacă aveți felicitări vechi de Crăciun sau de Anul Nou, cărți poștale, din perioada 1900-1970, globuri, ornamente ori mici obiecte de artă decorativă asociate sărbătorilor de iarnă, să ni le încredințați cu titlu de împrumut, pentru perioada expoziției.

Ne-ar bucura să aflăm și poveștile lor: de la cine a sosit o felicitare, în ce împrejurări a fost dăruit un ornament sau de câte generații se păstrează un glob în aceeași familie.

Cei care doresc să contribuie la realizarea acestui proiect sunt așteptați la sediul central al Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași, strada Zmeu nr. 3, unde colegii noștri vor prelua obiectele propuse pentru expoziție și vor consemna informațiile despre proveniența lor.

Ne-am dori ca, în această iarnă, vitrinele muzeului să adune amintiri din cât mai multe case ieșene. Să putem citi din nou urări scrise cu zeci de ani în urmă, să recunoaștem ornamentele copilăriei și să descoperim cât de multe istorii personale se ascund în lucrurile mărunte păstrate de la un Crăciun la altul.

Poate că, într-un sertar al casei dumneavoastră, se află chiar felicitarea de la care va începe una dintre cele mai frumoase povești ale expoziției noastre.