Lansare de carte la Muzeul Unirii: „Iași – Orașul meu descoperit prin ochi de copil”

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 noiembrie 2026, 17:00 / actualizat: 19 noiembrie 2026, 6:21

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la evenimentul de lansare a volumului „Iași – Orașul meu descoperit prin ochi de copil”, semnat de Doina Toma, recent publicat la Editura „Eikon”, București.

Organizat în colaborare cu Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România (AJTR) și Asociația Literară „Păstorel” Iași, evenimentul se va desfășura sâmbătă, 21 noiembrie 2026, începând cu ora 11.00, în Sala Dublei Alegeri de la Muzeul Unirii.

Cel de-al unsprezecelea volum publicat de autoarea Doina Toma va fi prezentat de scriitorii Paul Gorban și Liviu Apetroaie, moderatorul întâlnirii fiind publicistul Vasile Arhire, prim-vicepreședinte al AJTR.

Lansarea cărții se va încheia cu o sesiune de autografe.

Vă așteptăm cu drag!