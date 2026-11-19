(PROMO) Din lemn, din strune și din dor, cobza care țese veșnicia satului românesc – temă a emisiunii TRADIȚII de joi, 19 NOIEMBRIE 2026, ora 21:03, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 09:24

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții relatăm de la șezătoarea muzicală – Cobza cântă, lumea-ascultă, inima se face multă, eveniment care a făcut parte din cadrul proiectului Patrimoniul cobzei – noua generație, noi contexte de receptare.

Activitatea s-a desfășurat în ziua de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, începând cu ora 16, în incinta Căminului Cultural „Dimitrie Gusti” din vatra etnofolclorică Fundu Moldovei, județul Suceava.

Proiectul pe care l-am amintit este implementat de către reprezentanții Consiliului Județean Iași prin cei ai Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași în parteneriat cu reprezentanții Centrului Cultural Bucovina, cei ai Primăriei Fundu Moldovei, Căminului Cultural „Dimitrie Gusti” din Fundu Moldovei, Suceava și cei ai Asociației Obștești – Alianța între generații – din Republica Moldova.

Concret, ediția de astăzi (joi, 19 nov. 2026, h 21:03) o dedicăm spectacolului de zilele trecute din vatra etnofolclorică Fundu Moldovei și ascultăm – în deschiderea emisiunii – pe doamna Ozana Dram, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Imediat, ascultăm pe: rapsodul popular Neculai Florea din Deleni, Iași; Lavinia Răileanu, coordonator al Grupului Folcloric „Răsărit” al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași și pe Roberta Ioana Rață din Agăș, județul Bacău, cea care în programul șezătorii muzicale de la Fundu Moldovei alături de profesorul Victor Botnaru din Chișinău au susținut un spectacol de excepție.

Pe lângă vocile celor pe care le-am amintit, astăzi difuzăm și melodii populare interpretate în programul șezătorii muzicale – Cobza cântă, lumea-ascultă, inima se face multă – de zilele trecute – din Fundu Moldovei, Suceava.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (joi, 19 NOV. 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași