Neamţ: Femeie accidentată mortal pe DN 2, la Horia, de un şofer din Ialomiţa

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 11:12

O femeie în vârstă de 46 de ani a fost accidentată mortal, joi, de un autocamion condus de un şofer din judeţul Ialomiţa, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘În urma verificărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Ialomiţa, conducea un autocamion, ar fi efectuat manevre de pătrundere pe carosabil, pe DN 2, în interiorul localităţii Horia, moment în care ar fi surprins şi accidentat o femeie în vârstă de 46 de ani , din Horia, care se deplasa în calitate de pieton, pe partea carosabilă’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

Cadrele medicale sosite la locul accidentului au efectuat manevre de resuscitare, fiind declarat decesul victimei.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal privind comiterea infracţiunii de ucidere din culpă. AGERPRES/FOTO ISU NT