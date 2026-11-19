Trilaterala Xi, Trump şi Putin a început în oraşul Shenzhen din China

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 10:05 / actualizat: 19 noiembrie 2026, 11:07

Reuniunea trilaterală între preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a început joi în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei, transmite EFE.

Potrivit AFP, este vorba despre un summit fără precedent care, în contextul multiplelor crize, a ridicat îngrijorări cu privire la acordurile dintre marile puteri în detrimentul altor actori internaţionali precum Ucraina şi Europa.

Întâlnirea celor trei preşedinţi are loc la un centru tehnologic din Shenzhen, care i-a găzduit miercuri şi joi şi pe liderii celor 21 de state membre ale Forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). AGERPRES/FOTO EPA