(AUDIO) Controale ale Ministerului Mediului privind insulele ecologice. Când vor primi ieșenii cartelele de acces

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 12:43

Ministerul Mediului desfășoară astăzi și mâine, controale în țară, pentru a verifica modul în care sunt implementate proiectele privind insulele ecologice.

În acest context, Primăria Municipiului Iași anunță că va distribui toate cartelele de acces până la sfârșitul anului.

În luna iulie, între municipalitatea ieșeană și Ministerul Mediului a izbucnit o dispută legată de întârzierile în operaționalizarea sistemului.

În prezent, la nivel local au fost instalate 150 de insule ecologice supraterane și 25 subterane. Până la finalul anului, cartelele de acces trebuie să ajungă la aproximativ 44 de mii de utilizatori, prin intermediul a 850 de asociații de proprietari. Primarul Iașiului, Mihai Chirica a precizat că tariful de salubritate rămâne unic, indiferent de cantitatea de deșeuri pe care cetățenii o aruncă la noile containere: ”Legea spune foarte clar că insulele se administrează între operatorii de salubritate, în speța noastră este Salubris, se predau către ei, ei urmează să continuie procesul de alocare a cadrulor de acces la fiecare tip de facilitate pe care o propune. Noi, în paralel, n-am încetat colectarea deșeulor în mod selectiv și avem și celelalte tipuri de containere cu colectare selectivă și probabil că le vom ține și pe ale noastre până când lumea se va obișnui cu noul sistem de colectare. Există niște reticențe referitor la acest lucru pentru că ei cred că în această modalitate, ei, utilizatorii, cetățenii, se va face o contorizare foarte exactă a deșeulor și ulterior plata va fi făcută funcție de cantitatea depusă în aceste containere, astfel încât probabil că va exista și încercarea de a depune și în alte locuri, nu. În acest moment nu se pune problema, tariful de salubritate este unul unic, indiferent de cantitatea de deșeuri care este produsă, celelalte cantități diferențiate sunt de la unitățile comerciale și nu fac, să spunem obiectul discuției pe insule ecologice.”

Proiectul montării celor 175 de insule ecologice în municipiul Iași are o valoare de 4,9 milioane de euro, fiind finanțat inițial prin PNRR și preluat ulterior de Administrația Fondului de Mediu.

La nivel național, programul cuprinde 5100 de insule ecologice montate în 36 de județe.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)