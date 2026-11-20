Vântul puternic a provocat pagube în Neamț. Peste 11.000 de consumatori, fără energie electrică

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 08:56

Misiuni desfășurate în contextul manifestării fenomenelor meteorologice

Pompierii nemțeni au acționat pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate ca urmare a manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, astfel:

✔️în comuna Borlești pentru îndepărtarea unor crengi de copac căzute pe firele electrice;

✔️în satul Cuejdiu din comuna Gârcina pentru stingerea unui incendiu produs la copac care a căzut peste firele electrice;

✔️în municipiul Piatra-Neamț pe strada Alexandru Lăpușneanu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție din acoperișul unui bloc de locuințe, care prezentau risc de cădere;

✔️în municipiul Piatra-Neamț pe strada Mihai Eminescu pentru îndepărtarea unor elemente de constructie desprinse de pe un bloc.

✔️în municipiul Piatra-Neamț pe strada Izvoare pentru îndepărtarea unor fire căzute peste un autobuz și carosabil (în desfășurare).

De asemenea, SVSU au intervenit astfel:

✔️în orașul Bicaz pentru îndepărtarea unui arbore căzut pe carosabil;

✔️în comuna Tașca pentru îndepărtarea unui arbore căzut peste firele electrice;

✔️în satul Dănești din comuna Girov pentru îndepărtarea unui stâlp de telefonie căzut peste o poartă.

Potrivit informațiilor transmise de Delgaz Grid, la ora 08:00, 11153 de consumatori din localitățile Bicaz, Izvorul Muntelui (Bicaz), Izvorul Alb (Bicaz), Pipirig, Pluton (Pipirig), Ceahlău, Bistricioara (Ceahlău), Tașca și Gârcina nu erau alimentați cu energie electrică. Se lucrează pentru remedierea situației.

ISU NT