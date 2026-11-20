(PROMO/AUDIO) Acolo unde cartea devine destin: Bucovina dintre cunoaștere, credință și memoria neamului – temă a emisunii Dialog intercultural, Radio România Iași, vineri, 20 noiembrie 2026, h 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 08:43

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural, relatăm de la prezentarea cărții Cabinetele de lectură, societățile de citire și primele biblioteci publice din Bucovina (1850-1940), cercetare semnată de către Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, eveniment desfășurat, la Iași, în ziua de miercuri, 18 noiembrie a.c., începând cu ora 14, în incinta Librăriei „Orest Tafrali”.

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția ISTORIE MODERNĂ și MEMORIE CULTURALĂ.

Alături de autoarea cărții, au luat cuvântul cu această ocazie prof. univ., doctor în Științe Economice, Liviu-George Maha, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina; conf. univ., doctor în Filologie, Cristina Spinei; prof. univ., doctor în Istorie, Cristian Ploscaru; conf. univ., doctor în Istorie, Gabriel Leanca; conf. univ., doctor în Filolgie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. univ., doctor în Filosofie, Ioan-Alexandru Tofan, Director al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Înaintea deschiderii activității culturale de zilele trecute, am invitat la dialog pe doamna Lăcrămioara Avasiloaie Andrei, doctor în Istorie, cea care ne zugrăvește, prin cuvânt, un tablou al cercetării de față, cu accent pe munca depusă întru scrierea acesteia.

Rolul Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, în ceea ce privește înființarea „cabinetelor de lectură a societăților de citire și primele biblioteci publice din Bucovina”, o altă temă despre care aflăm detalii.

Structura cărții și temele prezentate în capitolele volumului, un alt subiect al dialogului; mai aflăm amănunte concrete despre importanța oamenilor – învățătorul, preotul ș. A. – în ceea ce privește construirea, păstrarea, conservarea și promovarea identității, prin act cultural, ale românilor și nu numai din ținuturile Bucovinei istorice.

În cele ce urmează, postăm discursul domnului profesor universitar, doctor în Științe Economice, Liviu-George Maha, Rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, președinte al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, cel care ne oferă un scurt istoric al Societății, cu accent pe importanța acesteia în ceea ce privește educația oamenilor din ținuturile la care facem referire, temă prezentată în cercetarea – Cabinetele de lectură, societățile de citire și primele biblioteci publice din Bucovina (1850-1940), carte semnată de către doamna Lăcrămioara Avasiloaie Andrei.

Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina – activități culturale, inițiative editoriale, inițiative caritabile – atât de ieri, cât și de astăzi, alte teme despre care aflăm amănunte.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Lucrarea se dovedește de mare interes interdisciplinar. Cabinetele au favorizat dezvoltarea unor grupuri de discuţii pe marginea celor citite, iar cartea devine, treptat, un important element de socializare. Asistăm la un demers comparatist, iar fenomenele cuprinse în lucrare sunt raportate la evoluţia cabinetelor europene, în legătură cu care s-au format și s-au dezvoltat. Și în Vestul Europei, se vorbește despre structuri noi de sociabilitate, despre modelul cabinetului de lectură care, spre deosebire de bibliotecile particulare sau savante, oferea, în general, o gamă largă de servicii: acces la o sală cu orar mai generos și materiale de scris, abonamente la periodice și, acolo unde era cazul, o bibliotecă de împrumut permanent. Problematica bibliotecilor este oricând actuală, mai ales acum, când, de ani buni, instituţii academice din Europa sunt concentrate, pe mai multe planuri, în realizarea marilor biblioteci virtuale transnaţionale, cum este Biblioteca Digitală Europeană”, prof. univ. dr. habilitat Olimpia Mitric.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele prezentate, vă invit diseară (vineri, 20 NOV. 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI: https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)