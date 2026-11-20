Cei șase vameși de la Racovăț rămân în arest preventiv pentru încă 30 de zile

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 10:15

Cei șase vameși de la Biroul Vamal Racovăț, arestați într-un dosar de corupție, vor rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile.

Decizia a fost luată joi de Tribunalul Suceava, la solicitarea procurorilor DNA. Magistrații au respins și cererile inculpaților de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Este vorba despre trei femei și trei bărbați, acuzați de luare de mită în formă continuată, iar una dintre inculpate și de trafic de influență. Cei șase au fost arestați pe 25 septembrie, după ce procurorii DNA au efectuat 54 de percheziții în patru județe, vizând inclusiv punctele vamale Racovăț și Siret, dar și Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro