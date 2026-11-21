UE şi Marea Britanie îşi relansează colaborarea pe mai multe domenii

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 09:20

Un nou pas în reconstruirea relaţiei dintre Bruxelles şi Londra după Brexit a fost făcută ieri, când Uniunea Europeană şi Marea Britanie au semnat o declaraţie comună şi au încheiat negocierile pentru a relansa colaborarea în mai multe domenii.

Printre rezultatele concrete se numără un acord pentru simplificarea comerţului cu produse alimentare şi agricole, conectarea pieţelor de carbon şi un program de mobilitate pentru tineri.

Potrivit corespondentului RRA Bogdan Isopescu, un alt rezultat al summitului de la Bruxelles a fost revenirea Regatului Unit în programul Erasmus+, începând cu anul viitor.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro