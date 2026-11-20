Polonia investighează posibile incursiuni în spaţiul său aerian în timpul atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 12:43

Autorităţile poloneze investighează vineri două posibile incursiuni ale unor obiecte neidentificate în spaţiul aerian al Poloniei, care au avut loc în timpul unui atac masiv rusesc împotriva Ucrainei şi au localizat un obiect căzut în estul ţării, în localitatea Lipowiec, din regiunea Lublin (est), relatează EFE. În timpul atacului rusesc de joi spre vineri noaptea care a vizat şi regiuni din vestul Ucrainei, Polonia a ridicat preventiv de la sol câteva avioane, informează Reuters.

Comandamentul operativ al Forţelor armate (DORSZ) a anunţat, după ora locală 06:00, că datele radar indicau o posibilă încălcare a spaţiului aerian polonez. La scurt timp, colonelul Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al acestei structuri militare, a confirmat că sunt analizate ‘două posibile incursiuni’, indicând că a fost trimisă o echipă de căutare şi salvare în zonă.

Premierul Donald Tusk a declarat că situaţia este sub control, după ce a primit un raport din partea ministrului apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, şi a ministrului de interne, Marcin Kierwinski, şi a transmis pe reţeaua socială X că ‘în acest moment nu există ameninţări aeriene’ şi că ‘serviciile corespunzătoare intervin la faţa locului’.

Poliţişti şi pompieri au găsit un obiect zburător în Lipowiec (est), iar, potrivit declaraţiei făcute la Radio RZ de Dariusz Dzialo, purtătorul de cuvânt al centrului de criză înfiinţat la Lublin, aparatul ‘a căzut pe un câmp, lângă o pădure, şi a început să ardă’.

Potrivit declaraţiilor făcute ziarului Rzeczpospolita de poliţia locală, mai mulţi locuitori anunţaseră anterior că au auzit o explozie.

Obiectul ar putea fi unul dintre cele utilizate de Rusia în atacul împotriva Ucrainei, a presupus viceministrul de externe polonez, Marcin Bosacki, într-un interviu acordat postului TVN24.

‘Posibil în districtul Bilgoraj a căzut unul dintre obiectele ruseşti ale acestui atac de astăzi (vineri), foarte, foarte grav împotriva Ucrainei’, a indicat el ulterior într-un mesaj pe X.

Bosacki a adăugat că Ucraina a informat despre un alt posibil impact lângă punctul de trecere a frontierei Hrebenne, deja pe teritoriul ucrainean.

La rândul său, cancelaria prezidenţială de la Varşovia a anunţat într-un comunicat că preşedintele Karol Nawrocki ‘a fost informat în timp real’ despre incursiune de către şeful Oficiului de Securitate Naţională, Bartosz Grodecki.

În decembrie 2022, o rachetă care a căzut în Przewodow a provocat moartea a două persoane, iar Varşovia a atribuit ulterior incidentul unei defecţiuni a sistemului de apărare antiaeriană ucrainean.

În iulie 2026, un alt obiect – identificat ulterior ca fiind o rachetă rusească – a căzut pe teritoriul polonez în timpul unui atac împotriva Ucrainei.

În septembrie 2025, mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian polonez, iar unele s-au prăbuşit pe teritoriul Poloniei.

Tusk le-a descris ulterior drept ‘dronele lui (Vladimir) Putin’, făcând referire la preşedintele rus, potrivit EFE. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro