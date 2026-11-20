Percheziții ale polițiștilor SIC Neamț

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2026, 12:23

La data de 19 noiembrie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman precum, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Neamț au efectuat o percheziție domiciliară, la un imobil din Icușești.

Astfel, în curtea unui imobil a fost identificată o bicicletă electrică tip E-bike, în valoare de 2500 de euro, sustrasă din Germania în noiembrie 2026. Tot cu această ocazie, au mai fost identificate 8 biciclete, precum și 4 trotinete electrice, fără documente de proveniență, despre care există suspiciunea că ar proveni de asemenea din săvârșirea unor infracțiuni de furt de pe teritoriul statului german, care au fost ridicate în vederea indisponibilizării. Valoarea bicicletelor/trotinetelor indisponibilizate este de peste 55.000 ron.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, în vederea stabilirii stării de fapt și a documentării activității infracționale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor SAS Neamț, a polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă și Biroul Criminalistic Roman.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Poliția Română