Iași: Premieră medicală realizată la Institutul de Boli Cardiovasculare „Doctor George I.M. Georgescu”

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 13:49

Premieră medicală la Iaşi.

O pacientă în vârstă de 81 de ani, cu o afecţiune cardiacă severă a fost tratată printr-o metodă minim invazivă folosită pentru prima dată în România. Intervenţia a fost realizată la Institutul de Boli Cardiovasculare „Doctor George I.M. Georgescu”, cu ajutorul unui sistem inovator.

Mulţi dintre pacienţii vârstnici sau cu multiple boli asociate care aveau nevoie de repararea valvei mitrale a inimii nu puteau fi operaţi până acum pentru că metodele chirurgicale clasice erau în risc prea mare pentru ei.

„Sistemul dragonfly”, pe care chirurgii ieşeni l-au folosit în premieră naţională la o pacientă de 81 de ani cu insuficienţă mitrală severă şi insuficienţă cardiacă congestivă a oferit posibilitatea ca valva care pierdea sânge să fie închisă corect cu ajutorul unui dispozitiv foarte mic asemănător unei cleme, ghidat până la inimă cu un cateter, adică un tub foarte subţire. Practic, reparaţia s-a făcut printr-o procedură minim invazivă fără deschiderea toracelui şi oprirea temporară a cordului.

Tehnologia „dragonfly”, dezvoltată în Asia, este unică, pentru că aduce o precizie superioară şi o flexibilitate mai mare pentru anatomii dificile ale inimii.

La Iaşi intervenţia a fost realizată de o echipă multidisciplinară, condusă de profesorul Grigore Tinică, managerul IBCV Iaşi, alături de specialişti de la un spital de top din China care au supravegheat această procedură. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

20-11-2026 13-22