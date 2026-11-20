Neamţ: Au fost confirmate încă trei focare de rabie la bovine, în localităţile Davideni, Almaş şi Vădurele

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 13:20

Încă trei focare de rabie la bovine au fost confirmate în judeţul Neamţ, în localităţile Davideni – comuna Ţibucani, Almaş – comuna Gârcina şi Vădurele – comuna Cândeşti, a informat, vineri, Prefectura.

Centrul Local de Combatere a Bolilor a aprobat cele trei planuri de măsuri sanitar-veterinare, elaborate de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, pentru controlul, limitarea şi eradicarea focarelor identificate.

‘Planurile stabilesc zone de protecţie la nivelul exploataţiilor afectate şi zone de supraveghere care includ localităţile respective şi fondurile cinegetice aferente’, a declarat prefectul Vlad Grigorean, citat într-un comunicat de presă.

Principalele măsuri vizează realizarea anchetelor epidemiologice şi identificarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu cele infectate şi supravegherea sanitar-veterinară a animalelor receptive la rabie.

Acolo unde situaţia o impune, se vor aplica măsuri de izolare şi restricţie.

Se va realiza vaccinarea antirabică a animalelor receptive, în funcţie de riscurile identificate, şi verificarea vaccinării câinilor şi pisicilor.

Va fi interzisă circulaţia liberă a carnivorelor şi izolarea câinilor cu stăpân, în gospodării.

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va fi notificată pentru continuarea anchetelor epidemiologice şi identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori care ar fi putut fi expuse virusului rabic.

Persoanele pentru care se identifica un risc de expunere vor fi îndrumate către Centrul Antirabic Neamţ, în vederea evaluării şi administrării tratamentului preventiv specific, atunci când acesta este indicat.

Totodată, autorităţile administraţiei publice locale din comunele Ţibucani, Gârcina şi Cândeşti au responsabilitatea de a sprijini implementarea măsurilor, de a informa cetăţenii şi de a colabora cu medicii veterinari şi instituţiile competente.

Măsurile de control se aplică pentru o perioadă de minimum 30 de zile, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice şi de evaluările autorităţilor sanitar-veterinare.

În urmă cu câteva zile, au fost confirmate alte două cazuri de rabie la bovine, în localităţile Tazlău – comuna Tazlău şi Socea – comuna Rediu, iar pe parcursul lunii octombrie au fost identificate alte două cazuri în comunele Borleşti şi Cândeşti. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)