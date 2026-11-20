Calendarul examenului de titularizare în învăţământ pe 2027 a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 16:53

Calendarul examenului de titularizare în învăţământ pe 2027 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Candidaţii se pot înscrie pentru susţinerea concursului în luna mai, iar proba scrisă va avea loc pe 14 iulie.

Felicia Mocanu: Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a postulor didactice şi catedrelor vacante, inclusiv a absolvenţilor promoţiei 2027 este prevăzută în perioada 10-20 mai 2027. În situaţia în care înscrierea se realizează exclusiv online, perioada prevăzută este 10-14 mai. Dosarele candidaţilor vor fi verificate şi avizate în perioada 11-21 mai 2027, respectiv 11-17 mai, dacă înscrierea se va face exclusiv online. Probele practice şi inspecţiile speciale la clasă, precum şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe sunt programate între 7 şi 30 iunie. Pe 21 iulie vor fi comunicate rezultatele iniţiale la examenul scris, pe care candidaţii l-au susţinut pe 14 iulie. Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, vor fi comunicate pe 28 iulie. Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât şi la inspecţia la clasă. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la inspecţie. Pe 29 şi 30 iulie se vor desfăşura şedinţele de repartizare a cadrelor didactice pe posturi. Pe 30 iulie va fi reactualizată lista posturilor didactice vacante. (Rador/ FOTO imagine generată cu AI)