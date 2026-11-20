La Palatul Victoria, premierul Luca Niculescu îi primeşte pe vicepremierul şi ministrul de externe ai Republicii Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 14:10

Relaţiile dintre Bucureşti şi Chişinău şi sprijinul României pentru a aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sunt astăzi pe agenda premierului Luca Niculescu.

La Palatul Victoria. şeful executivului îi primeşte pe vicepremierul şi ministrul de externe de peste Prut, Mihai Popşoi, şi pe vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.

Discuţiile de la Palatul Victoria vizează aprofundarea parteneriatului dintre cele două state, proiectele comune din energie şi economie, precum şi sprijinul României pentru parcursul european al Chişinăului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)