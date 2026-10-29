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12 copii din Bacău își lansează propriul volum de povești la Teatrul „Bacovia”

12 copii din Bacău își lansează propriul volum de povești la Teatrul „Bacovia”

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 11:52

Volumul colectiv „Luna din bonsai (alte povești ale unor copii mari)”, scris de 12 copii de la Clubul SmartyKids Bacău Universitate, va fi lansat joi, 29 octombrie, de la ora 17:30, în Sala Mare a Teatrului Municipal „Bacovia” din Bacău.

Cartea reunește 12 povești create de micii autori, într-un proiect coordonat de profesoarele Mirela Păduraru și Simona-Andreea Șova, care își propune să încurajeze creativitatea și exprimarea prin scris.

Lansarea va fi însoțită de un spectacol de teatru inspirat de poveștile din volum, regizat de Mihaela Murafa. La eveniment sunt așteptate și actrița Florina Gazdaru și scriitoarea Roxana Rusu, invitate speciale ale întâlnirii.

Organizatorii își propun să aducă în prim-plan imaginația copiilor și să le ofere ocazia de a-și prezenta creațiile în fața publicului, într-un eveniment care îmbină literatura și arta teatrală.

Participarea se va face pe baza invitațiilor oferite de organizatori.

(Radio România Bacău/ FOTO Facebook SmartyKids Bacău Central – Aritmetică Mentală)

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