(AUDIO) Infiltrații de apă la Palatul Culturii din Iași: noul manager interimar va cere o evaluare amănunțită a stării clădirii

Noul manager interimar al Palatului Culturii din Iași, Alexandru Chituță, va solicita o evaluare amănunțită a stării clădirii, după ce au fost observate infiltrații de apă în subsol și prin acoperiș, în urma ultimelor ploi.

Acesta a declarat, într-o conferință de presă, că a luat legătura cu firma care a executat lucrările de consolidare și restaurare, desfășurate între anii 2007 și 2016.

Potrivit informațiilor primite, clădirea nu ar avea fundație pe întreaga suprafață.

Palatul Culturii a fost construit parțial pe ruinele fostului Palat Domnesc, iar o altă parte se află direct pe pământ, a mai precizat managerul interimar.

Alexandru Chituță a mai spus că nu a identificat până acum un plan al șantierului arheologic din aripa de est a clădirii, documentație pe care o consideră necesară pentru înțelegerea lucrărilor de reabilitare.

Reamintim că restaurarea Palatului Culturii s-a desfășurat în perioada octombrie 2007 – ianuarie 2016, cu o investiție de aproximativ 27 de milioane de euro, din fonduri europene și guvernamentale.

Lucrările au vizat circa 34.000 de metri pătrați.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)