(AUDIO) Grădinița „Varlaam Mitropolitul” din Iași va fi închisă astăzi și mâine, după identificarea unui focar de salmonella

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 13:02

Grădinița „Mitropolit Varlaam” din Iași va fi închisă astăzi și mâine, după identificarea unui focar de salmonella.

Unitatea, aflată sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, a luat această măsură pentru prevenirea răspândirii infecției.

Ieri au fost prelevate probe de la 30 de copii care au prezentat stări de greață și vărsături. Doi dintre aceștia au fost internați la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Potrivit informațiilor transmise, doi copii cu vârste de până la trei ani au avut cele mai grave simptome. Alți patru sunt de la grupa mică, șapte de la grupa mijlocie și zece de la grupa mare.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Iași, Marius Voicescu, a precizat că astăzi se face dezinfecția, iar mâine vor fi prelevate noi probe.

Totodată, suspiciunile vizează mâncarea furnizată de firma de catering, a mai prercizat acesta.

Marius Voicescu: Pe data de 25 noiembrie, reprezentanții grădiniței au raportat apariția unor simptome gastrointestinale, dureri abdominale, scaune moi sau febră la 30 de copii, dintre care doi au fost internați la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”. În urma informațiilor primite, s-a constatat că cei 30 de copii simptomatici provin din 10 grupe diferite. De asemenea, în urma investigațiilor demarate de Direcția de Sănătate Publică, au fost identificate două cazuri pozitive la Salmonella, și anume un caz la un copil care s-a prezentat în Unitatea de Primiri Urgențe și un alt caz la un copil care nu a necesitat internare. Desigur, s-au luat mai multe măsuri, dintre care menționăm efectuarea triajului epidemiologic, recomandarea izolării la domiciliu a copiilor care prezintă simptomatologie, de asemenea, recomandarea efectuării examenului de coprocultură pentru copiii simptomatici, dar, din informațiile primite până în momentul de față, putem spune că starea de sănătate a copiilor este bună. De asemenea, Serviciul de Control în Sănătate Publică, din cadrul DSP Iași, efectuează verificări la Grădinița „Varlaam Mitropolitul” și la firma de catering, în vederea recoltării probelor din alimentele servite la data respectivă. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, în vederea identificării sursei focarului.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)