(AUDIO) Tezaurul lui Enescu, sub aripa protectoare a Palatului Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 noiembrie 2026, 10:51

Zilele trecute, patrimoniul Muzeului Național „George Enescu” din capitală a fost transferat la Iași, mai exact în custodia temporară a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Reprezentanții prestigioasei instituții ieșene – în următoarea perioadă – vor pune, sub diferite moduri, în valoare patrimoniul muzeului bucureștean.

Pentru a afla cum va putea fi evidențiat patrimoniul marelui compozitor, l-am invitat la dialog pe Alexandru Constantin Chituță, doctor în Teologie, manager al Complexului Muzeal Național Național „Moldova” Iași, cel care ne precizează: „Instituția noastră dispune atât de spații moderne, cu temperatură și umiditate controlate, cât și de o echipă de specialiști restauratori și conservatori de cel mai înalt nivel.

În perioada următoare, fiecare piesă va parcurge etapele riguroase de carantină preventivă, evaluare și conservare, urmând ca, treptat, acest tezaur să fie pus în valoare prin expoziții și evenimente culturale, de înaltă ținută, dedicate publicului ieșean și nu numai”.

Facem precizarea că echipa de la Palatul Culturii din Iași, zilele trecute, a început analizele biologice și carantină pentru patrimoniul George Enescu, iar imediat după obținerea rezultatelor se va putea stabili modalitatea cea mai bună de tratament, precum și următorii pași necesari restaurării și conservării bunurilor culturale din patrimoniul muzeului bucureștean.

Dialogul postat, îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto (1): Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova”

Foto (2): https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Enescu