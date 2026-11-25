(AUDIO) Effigies Antiquitatis (EUAIC), de filolog Mihaela Paraschiv, lansată la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 08:01

Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au lansat în ziua de luni, 23 noiembrie 2026, începând cu ora 14, volumul ”Effigies Antiquitatis. Culegere de studii despre Antichitatea greco-romană”, volum semnat de profesor universitar, doctor în Filologie, Mihaela Paraschiv.

Cartea a fost publicată – anul acesta la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția CICERO.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali” din Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A) și alături de autoarea cărții au luat cuvântul profesor universitar, doctor în Filologie, Claudia Tărnăuceanu, Decan al Facultății de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; profesor universitar, doctor în Filologie, Eugen Munteanu, membru corespondent al Academieri Române; Roxana-Gabriela Curcă, cercetător la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC).

Înaintea prezentării cărții, am stat de vorbă cu autoarea și am aflat povestea acesteia, cu accent pe temele surprinse în paginile volumului, dar am aflat detalii concrete și despre structura acestuia.

Interviul postat îl difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Facebook)