(AUDIO-FOTO) PREMIILE NAȚIONALE NEGRUZZI – Ediția a XI-a, 1 decembrie 2026, Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2026, 07:54

Premiile Naționale NEGRUZZI omagiază excelența în domeniile artistic, umanist, științific și sunt decernate anual, pe data de 1 decembrie, începând din 2016.

Palmaresul primelor zece ediții cuprinde nume de personalități de prim rang: Acad. Ioan Aurel Pop, Acad. Alexandru Zub, Acad. Ion Pop, Acad. Viorel Barbu, Acad. Nicolae Dabija, Ana Blandiana, Matei Vișniec, George Banu, Prof.univ.Constantin Vasilică, Dr.Constantin Tuleașcă, Emil Hurezeanu, Andrei Pleșu, Luca Niculescu, Ion Hadârcă, Eugen Doga, Constantin Chiriac, dr. Leon Dănăilă, dr. Grigore Tinică, dr. Mihail Gabriel Dimofte, Președintele Republicii Moldova, Excelența Sa Maia Sandu, Andrei Șerban, Virgil Tănase, Elena Moșuc, Prof. univ.dr. Cristian Apetrei, Prof. univ.dr. Dragoș Pătrașcu, Călin Chirilă, Prof. univ.dr. Denis Nica, Mircea Lucescu, Sorin Istrail, Alexandru Mironov.

Juriul Premiilor Naționale NEGRUZZI este format din reprezentanții desemnați ai fondatorilor și ai principalilor parteneri și, la ediția din acest an, a avut următoarea componență:

• Președinte: prof. univ. dr. Simona Modreanu (Editura Junimea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)

• Membri: prof. univ. dr. Cătălin Turliuc (Asociația „Cercul Junimii”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), prof. dr. Ioan Milică (BCU „Mihai Eminescu”), prof. univ. dr. Grigore Tinică (Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”), notar Gabriela Lungu (Domeniile Lungu), Vasile Arhire (consilier al Primarului Municipiului Iași) și Mihai Pricop (delegat al Municipiului Iași).

În acest an, juriul a decis ca Premiile ediției a XI-a să fie acordate astfel:

• Acad. Mircia Dumitrescu, artist plastic

• Acad. Valeriu Matei, istoric, scriitor

• Acad. Dan Petru Cristea, informatician

• Premiul special „Dana Konya-Petrișor”, instituit în anul 2021, în memoria strănepoatei familiei Negruzzi – inițiatoare a proiectului, cofondatoare și o prezență activă în desfășurarea primelor cinci ediții – a fost atribuit prof. univ. dr. Ioan Alexandru Tofan (filozof, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”).

• Premiul „Ambasador al valorilor negruzziste” a fost atribuit medicului primar Adrian COVIC, absolvent al Colegiului Național „C. NEGRUZZI” – Iași, șef al promoției 1985.

Festivitatea de premiere se va desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, marți, 1 Decembrie 2026, ora 12:00.

Premiile vor fi înmânate de Primarul Iașului, Mihai Chirica.

Simona Modreanu, președinte Juriu 2026: Sunt momente festive chiar cele în care ne adunăm cu toții și ne gândim, fiecare vine cu listele lui și ne gândim, confruntăm propunerile și, până la urmă, de fiecare dată au ieșit la suprafață cele mai interesante dintre ele, pentru că e, așa cum spuneați, o tradiție la care ținem. Nu sunt foarte multe tradiții cu adevărat culturale de excelență care să continue în țara noastră și în orașul nostru și ținem foarte mult la această idee de elită, pentru că fără modele nici nu există povești care să-ți deschidă orizonturi și să te facă să depășești ceva, să ieși dintr-o formulă comodă și să tinzi, poate, spre alte zone, spre mai bine și mai frumos.

Prezentatori ai evenimentului: Petronela Cotea Mihai, realizator emisiuni la Radio România Iași și jurnalistul Vasile Arhire.

Înregistrarea video a evenimentului, postată pe site-ul/canalul youtube Radio Iași.

Echipa tehnică Radio Iași: Bogdan Zlei și Alex Iurea.

Premiile Naționale NEGRUZZI sunt organizate de Editura Junimea, sub patronajul Primăriei Municipiului Iași, cu sprijinul Asociației „Cercul Junimii”, al Domeniilor Lungu – Hermeziu și în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, TVR Iași și Radio Iași.

În acest an, s-au alăturat evenimentului, în calitate de parteneri media, Ziarul de Iași și Evenimentul Regional al Moldovei, iar pe componenta educațională, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.

Redactor,

Petronela COTEA MIHAI