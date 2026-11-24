Iași: ,,Între două fronturi”. Spectacol-recital inspirat din poezia și jurnalul lui Sergiu Matei Nica la Casa Junimii

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 noiembrie 2026, 11:32

În cadrul programului cultural „Poduri de memorie: Chișinăul interbelic la Iași”, publicul este invitat la un recital teatral inspirat din poezia și jurnalul lui Sergiu Matei Nica (1917-1973), poet, prozator şi publicist basarabean.

Evenimentul este dedicat Zilei Naționale a României și propune o întâlnire cu scrierile autorului și cu memoria unei epoci care leagă istoria culturală a Chișinăului de cea a Iașiului.

Spectacolul „Între două fronturi”, susținut de actrițele Ana-Maria Bercu și Eliza Bercu-Bodeanu va avea loc vineri, 27 noiembrie 2026, cu începere de la ora 16:00, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, sala Studio J. Scenariul și regia sunt semnate de Eliza Bercu-Bodeanu.

Spectacolul urmărește, într-o succesiune intensă și poetică, fragmente din jurnalul autorului: confesiuni intime, reflecții asupra războiului, imagini ale orașului interbelic, lumini ale Chișinăului de odinioară, figuri dragi și treceri ale timpului. Acestea sunt împletite organic cu poeme, construind un discurs scenic unitar, fluid, cu ritmuri când delicate, când tăioase. „Între două fronturi” este un exercițiu de sinceritate artistică. Într-o lume fragmentată, spectacolul reamintește că fiecare om trăiește, de fapt, între propriile fronturi: între ceea ce a fost și ceea ce poate deveni, între fricile moștenite și libertatea de a-și găsi vocea.

Ana-Maria Bercu, actriță de teatru și film, pianistă și cântăreață, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. A obținut mai multe distincții importante, între care Premiul pentru cea mai bună actriță la Gala Hop, 2014. În 2019, a câștigat și primul său trofeu internațional, fiind desemnată cea mai bună actriță pentru rolul principal din scurtmetrajul „500”, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Medellín, Columbia.

Eliza Bercu-Bodeanu, regizoare și actriță de teatru și film, are o bogată activitate artistică în Republica Moldova și România.

Programul „Poduri de memorie: Chișinăul interbelic la Iași” aduce în dialog instituții și comunități culturale de pe ambele maluri ale Prutului, prin proiecte dedicate cercetării, valorificării și transmiterii memoriei comune.

Organizatori: Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Fundația Heritage 21.

Parteneri: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași,

Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Compania Megagen-Moldova.

Mai multe detalii se regăsesc pe site-ul: www.muzeulliteraturiiiasi.ro.