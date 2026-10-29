Iași, 6 noiembrie, ora 19:00 Concert cu lucrări de Giovanni Bottessini la Filarmonica Moldova din Iași

Publicat de dvlad, 29 octombrie 2026, 15:04



Vineri, 6 noiembrie, de la ora 19:00, Orchestra simfonică a Filarmonicii Moldova și Corul Academic „Gavriil Musicescu” – pregătit de Consuela Radu-Țaga, prezintă Concertul Giovanni Bottessini

Dirijor: Adrian Morar

În program:

Grande Allegro di Concerto „Alla Mendelssohn”

Solist: Virgil Florin Prisacariu, contrabas

Gran Duo Concertante

Soliști: Laurențiu Busnea, vioară

Mircea Bârzu, contrabas

Messa da Requiem

Soliști: Milița Pantin, soprana

Denisa Iamandi, mezzo-soprana

Teodor Malanca, tenor

Mihai Scarlat, bas

Laureați ai Concursului Internațional de Canto Alexandru Fărcaș Cluj-Napoca

Giovanni Bottesini, despre care s-a scris că avea „grație și desăvârșire, o precizie fatală, ton ceresc, gustul cel mai fin”, a trăit între 1821 și 1889. A fost un compozitor romantic, dirijor și unul dintre cei trei mari contrabasiști datorită cărora contrabasul a ajuns să fie din ce în ce mai mult considerat un instrument versatil și expresiv. Ceilalți ar fi Johannes Matthias Sperger și Domenico Dragonetti.

Bottesini avea 13 ani când a vrut să intre la Conservatorul din Milano, dar singurele burse disponibile erau pentru fagot și contrabas. Nu cântase niciodată la aceste instrumente, dar câteva săptămâni mai târziu stăpânea contrabasul și câștiga bursa. Debutul său public spectaculos, cinci ani mai târziu, a fost începutul faimei sale ca „Paganini al contrabasului”.

El a ajuns să cânte la Havana, Buenos Aires, New York, Mexic, Londra și în toată Europa. A fost un director muzical respectat și a dirijat premiera operei Aida de Verdi. Era prieten vechi cu Verdi, dar acesta nu și-ar fi încredințat niciodată munca dacă nu avea de-a face cu un profesionist de top. Și Bottesini însuși a avut compoziții minunate. Cele aproximativ 12 opere ale sale au subiecte precum Cristofor Columb, Ali Baba sau Regina Nepalului.

Astăzi, Bottesini este amintit pentru virtuozitatea sa uluitoare și pentru piesele de rezistență pe care le-a compus pentru a o expune

După studii, el a petrecut o perioadă în America și a fost contrabasist principal în Opera italiană de la Havana, unde a devenit ulterior regizor. Aici, prima sa operă, Cristoforo Colombo, a fost produsă în 1847. În 1849, a apărut pentru prima dată în Anglia, interpretând solouri de contrabas la unul dintre concertele Uniunii Muzicale. A revenit apoi de multe ori în Anglia, unde s-a bucurat de mare popularitate, atât la Londra, cât și în provincii.

Pe lângă triumfurile sale ca interpret, Bottesini a fost un dirijor de reputație europeană: a fost dirijor la Théâtre des Italiens din Paris între 1855 și 1857, unde a doua sa operă, L’Assedio di Firenze, a fost produsă în 1856. În 1861 și 1862 a dirijat la Palermo, supervizând producția operei sale Marion Delorme în 1862 și la Barcelona în 1863. În acești ani, și-a diversificat activitatea dirijorală prin turnee repetate de concerte prin Europa. În 1871 a dirijat un sezon de operă italiană la Teatrul Lyceum din Londra, în timpul căruia a fost pusă în scenă opera sa Ali Babà și a fost ales de Verdi să dirijeze prima reprezentație a operei Aida, care a avut loc la Cairo pe 24 decembrie 1871.

În aceste ultime decenii ale secolului al 19-lea, concertele de improvizații între actele operelor făceau deliciul publicului. Fanteziile lui Bottesini după teme din Lucia di Lammermoor, I puritani, Beatrice di Tenda și în special La sonnambula sunt ture de forță virtuoase, încă populare printre cei care sunt foarte pricepuți la acest instrument (!…).

Înafară de opere, Bottessini a compus și Oratoriul devoțional Grădina Măslinilor, produs la Festivalul de la Norwich în 1887, unsprezece cvartete de coarde, un cvintet pentru cvartet de coarde și contrabas și numeroase lucrări pentru contrabas, inclusiv două concerte pentru contrabas solo, Gran Duo Concertante (inițial) pentru două contrabasuri, Passione Amorosa pentru două contrabasuri, numeroase piese pentru contrabas și pian și o „Metodă completă pentru contrabas”.

Cu puțin timp înainte de moartea sa, în 1888, a fost numit director al Conservatorului din Parma, la recomandarea lui Verdi. Bottesini a murit la Parma pe 7 iulie 1889. Lucrările sale solo rămân repertoriu standard pentru contrabasiștii desăvârșiți până în ziua de azi.

Povestea instrumentului său

Se spune că basul lui Bottesini era un instrument unic, cu un sunet remarcabil. A fost construit de Carlo Antonio Testore în 1716. Instrumentul a fost deținut de mai mulți bassiști ​​necunoscuți. Aproape și-a găsit sfârșitul în anii 1830, când se afla în culisele unui teatru de marionete din Milano. Bottesini a achiziționat Testore în 1838 pentru 900 de lire. Basul Testore a fost ulterior transformat înapoi într-un instrument cu patru corzi, apoi într-unul cu trei. În cele din urmă, a fost schimbat înapoi la o configurație cu patru corzi și se află acum în posesia unui colecționar privat din Japonia.

La IAȘI are loc de peste un deceniu Concertul Contrabasul în Concert, organizat de actualul coordonator al clasei de contrabas de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, conf. univ. dr. Virgil Florin Prisacariu. Cu acest prilej, publicul s-a delectat de multe ori cu lucrările lui Bottessini, Serge Koussevitzky, Frank Proto, Vilmos Montag, a fost invitat aici contrabasistul Vlad Rațiu (Filarmoncia din Antwerp) și i-am aplaudat pe tinerii valoroși crescuți în școala ieșeană de contrabas, dintre care mulți și-au luat deja zborul cu mare succes. Cvartetul de contrabasuri BassIs, înființat în 2022, a fost invitat în emisiunea Univers Muzical și în Concertul Radio Iași „Elite Muzicale la Universitate” din iunie 2023.

Și apropo de basiști: Contrabasul în… concurs!

La a 10-a ediție a celei mai importante competiții de contrabas din lume, Concursul Internațional „Bottesini”, Marele premiu a fost câștigat de olandeza Sasha Witteveen, care este contrabasistă principală în Orchestra Filarmonică din Țările de Jos (NedPho). Sasha are 23 de ani, și premiul a fost un contrabas nou, realizat de lutierul Marco Nolli.

Premiul al II-lea a rămas în Italia la un instrumentist de 24 de ani, care a primit un contrabas creat de Richard Gonon, în timp ce Premiul al III-lea a fost un arcuș realizat de Marco Pasquino și un toc rigid pentru transportul contrabasului, care au ajuns în Coreea de Sud, la o contrabasistă de 21 de ani. A fost și un Premiu special pentru cea mai bună interpretare a lucrării compozitorului Giovanni Sollima, care i-a revenit de asemenea italianului Nicola Carrara, iar bursa destinată participanților sub 18 ani a fost primită de o altă contrabasistă din Coreea de Sud.

Cu acest prilej aflăm și despre alte concursuri internaționale pentru acest instrument, Concursul de Contrabas pentru Tineret de la Lucca, Concursul Britanic de Contrabas, Concursul „Prințesa Christina” și concursul din cadrul evenimentului „Viennese Bass Days”. Sasha Witteveen a fost câștigătoare la toate.