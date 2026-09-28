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Iași: Intrare gratuită pentru seniori, la muzeele din cadrul Complexului Național „Moldova”

Iași: Intrare gratuită pentru seniori, la muzeele din cadrul Complexului Național „Moldova”
28 septembrie 2026, 18:41

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, celebrată anual la data de 1 octombrie, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași oferă seniorilor acces gratuit la muzeele deschise publicului în această zi.

Este un gest prin care invităm seniorii să redescopere patrimoniul cultural, istoria, știința și arta prin intermediul expozițiilor și colecțiilor muzeale.

Astfel, miercuri, 1 octombrie 2026, persoanele vârstnice beneficiază de intrare gratuită la următoarele obiective muzeale:

  • Palatul Culturii – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Iași;
  • Muzeul „Poni-Cernătescu” (Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7B, Iași);
  • Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (Str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, Iași);
  • Muzeul Unirii (Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14, Iași);
  • Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa (Str. Unirii nr. 34, comuna Ruginoasa, județul Iași);
  • Muzeul Viei și Vinului din Hârlău (Str. Logofăt Tăutu nr. 7, Hârlău).
  • Muzeul de sit arheologic de la Cucuteni (Sat Cucuteni, comuna Cucuteni, jud. Iaşi)

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași îi invită pe seniori să transforme această zi într-un prilej de întâlnire cu istoria, cultura și patrimoniul muzeal.

(Comunicat de presă)

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