John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași

24 septembrie 2026 - ora 19 #jazzings vă invită în Aula BCU Iași să comemorăm un veac de la nașterea unuia dintre cei mai influenți muzicieni de jazz din secolul XX. Sub marca Beyond Common, Ștefan Coman a documentat un recital presărat cu biografie, istorie, context, proiecții video și, desigur, cele mai reprezentative partituri cântate de John Coltrane.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 17 septembrie 2026, 11:00

Beyond Common înseamnă:

Ștefan Coman – saxofon alto/sopran Tânăr (clasa a 11-a la CNAOB – Iași) și talentat muzician ieșean, bursier al Berklee College of Music – Aspire Five Week Intensive în 2025 și 2026

Emanuel Stempel – pian Masterand al UNAGE – Iași, Secția de compoziție jazz și muzică ușoară, este multi – instrumentist, pianist excepțional, aranjor, inginer de sunet etc

Codrin Pălimaru – chitară bas Are studii muzicale superioare (UNAGE – Iași), muzician cu multă experiență

Lucian Rusu – tobe Deține Masterat UNAGE – Iași, este profesor și percuționist foarte versatil

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Figură reprezentativă a jazzului din secolului XX, John Coltrane este unul din cei mai importanți inovatori în jazzul modern, muzica lui a influențat generații după generații de saxofoniști, încă o mai face și astăzi.

Dacă la începutul carierei sale a cântat mai mult be-bop și hard-bop, ulterior s-a situat în avangarda stilului free. De-a lungul carierei, a organizat cel puțin 50 de ședințe de înregistrare în calitate de lider, alături de multe nume celebre în epocă, precum Miles Davis, ori Thelonious Monk.

Spre sfârșitul carierei, muzica sa a căpătat tot mai mult accente spirituale, acesta este unul dintre motivele pentru care a fost canonizat sub numele de Sfântul John William Coltrane, de către Biserica Africană Ortodoxă.

« Dincolo de respectul și pasiunea pentru muzica lui Coltrane, acest concert are și o semnificație personală pentru mine, prin întâlnirea cu Ravi Coltrane la Nomad Jazz Festival din New York, în vara lui 2025. » – Ștefan Coman