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(AUDIO) Se redeschide Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” din Bacău, după un amplu proces de refacere a clădirii

Publicat de Andreea Drilea, 17 septembrie 2026, 10:29


Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” din Bacău se deschide, astăzi, după un amplu proces de refacere a clădirii.

Proiectul realizat cu finanţare prin PNRR a presupus reconstrucţia şi modernizarea din temelii, iar noua bibliotecă oferă spaţii moderne pentru lectură, educaţie şi activităţi culturale.

Nu este însă singurul eveniment special care are loc astăzi la Bacău, explică istoricul literar Ioan Dănilă. Avem ziua de naştere a lui George Bacovia, 17 septembrie 1881, Bacău, avem deschiderea Bac-Fest-ului, o ediţie notabilă, şi inaugurarea, în sfârşit, a bibliotecii judeţene. În sfârşit, biblioteca judeţeană va fi stăpână pe un spaţiu, pe un loc şi, prin aceasta, Bacăul câştigă cultura naţională. Pe de altă parte, va fi pusă în valoare o zestre pe care o deţine biblioteca judeţeană încă de la data de 27 iunie 1893, când a fost deschisă prima bibliotecă publică.”

Radio Iași/Gabriel Pop

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