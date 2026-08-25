(Video live) Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară

Festivalul-Concurs Internaţional de muzică populară „Mugurelul”, ediţia a XX-a, jubiliară, (In memoriam IULIAN COJOCARU – fost membru al Orchestrei „Mugurelul”) se va desfăşura vineri, 28 august 2026, începând cu ora 17.00 şi sâmbătă, 29 august 2026, începând cu ora 12.00, pe scena amplasată în Piațeta „Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi.

Publicat de georgevanvu, 25 august 2026, 13:35



Programul de sâmbătă, 29 august 2026, va începe la ora 12.00 cu parada portului popular, pe ruta Bulevardul Victoriei – strada Dimitrie Pompeiu – Primăria Municipiului Dorohoi şi vor participa formaţii artistice de copii din România, Slovacia, Italia, Ucraina şi Republica Moldova.

Menționăm că festivalul se află înscris în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Naționale și Internaționale, 2026 – poziția 50, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și este o acțiune culturală de mare impact asupra comunității locale, având în vedere numărul mare de artiști înscriși în concurs, cât și cei aproximativ 5000 de spectatori care urmăresc festivalul în fiecare an.

Organizatorii festivalului-concurs: Clubul Copiilor Dorohoi, Primăria Municipiului Dorohoi, Consiliul Judeţean Botoşani, Asociaţia “Mugurelul” Dorohoi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, la care se adaugă partenerii permanenţi – instituţii culturale şi de învăţământ, parteneri media etc.

Vor participa formaţii şi interpreţi din România, Slovacia, Italia, Ucraina şi Republica Moldova, la următoarele secţiuni:

Secţiunea I : Interpretare vocală (solişti vocali);

Secţiunea a II-a : Interpretare instrumentală (solişti instrumentişti);

Secţiunea a III-a : Ansambluri de cântece şi dansuri.

Categorii de vârstă: 10 – 12 ani; 13 – 14 ani; 15 – 18 ani.

Invitați speciali: Paul Ananie, Ancuța Corlățan; Ansamblul de dansuri populare „Mărgineanca” al Casei de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoșani, coordonat de maestrul coregraf, Valentin Rău, Grupul vocal „Cununița” al Școlii Populare de Arte „George Enescu” Botoșani, coordonat de prof. Lorena Dupu-Andrișan și Ansamblul Etnofolcloric „Crenguță de brad” al Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” Bălți, Republica Moldova, coordonat de prof. Tatiana Țurcan.

Un aspect inedit (pentru acest gen de manifestări), îl reprezintă faptul că Orchestra de copii şi tineri „Mugurelul” a Clubului Copiilor Dorohoi, cu o activitate neîntreruptă de peste 42 de ani, asigură acompaniamentul invitaților speciali și al soliștilor vocali și instrumentiști înscriși în concurs. Conducerea muzicală, prof. Marcel Dupu.