Cod galben de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 25.08.2026 ora 16:00 – 26.08.2026 ora 24:00

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, după cum urmează:

COD GALBEN

În intervalul 25.08.2026 ora 16:00 – 26.08.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuş – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureş), Someşul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Bistriţa Nӑsӑud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crişul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţӑ cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Nӑsӑud), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ – amonte S.H. Remetea (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (județele: Vâlcea și Argeș), Olteţ – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu (județele: Gorj şi Vâlcea), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte S.H. Frunzeni (judeţele: Suceava, Neamţ și Harghita), Moldova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Suceava şi Neamţ), Suceava – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţul Suceava), Jijia – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judeţele: Botoşani şi Iaşi).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Cluj, Hunedoara, Timiş, Mureş, Harghita şi Suceava.

Harta cu codurile se anexează.

Se menționează că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu ”Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră”.