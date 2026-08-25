O premieră pentru Regiunea de Nord-Est din această toamnă: TUIASI formează ingineri pentru industria aerospațială

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 10:36

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) își extinde oferta educațională printr-un nou program de licență: „Fabricație și mentenanță în industria aerospațială”.

Programul, organizat de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial (CMMI), reprezintă o premieră pentru regiunea de Nord-Est și vine în întâmpinarea cerințelor unei industrii aerospațiale aflate în dezvoltare, care are nevoie de specialiști bine pregătiți în fabricație, mentenanță și asigurarea calității.

Industria aerospațială este un domeniu cu cerințe tehnice și de calitate dintre cele mai ridicate, în care fiecare reper fabricat și fiecare operațiune de mentenanță sunt supuse unor standarde și proceduri de certificare stricte. Companiile din sector au nevoie de ingineri care înțeleg deopotrivă tehnologiile de fabricație de înaltă precizie, logica mentenanței aeronavelor și exigențele sistemelor de asigurare a calității specifice domeniului.

Programul de studii a fost dezvoltat în strânsă legătură cu mediul economic, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial având ca parteneri companii importante din domeniul aerospațial: Aerostar, BMT Aerospace și Sonovision. Studenții vor avea astfel posibilitatea de a intra în contact cu mediul industrial încă din timpul studiilor, prin stagii de practică și internshipuri.

Noul program face parte din strategia conducerii Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași de adaptare a curriculei la direcțiile prioritare de dezvoltare ale României. Rectorul TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, a subliniat caracterul de premieră al noii direcții de formare: “Este o specializare unică de care va beneficia în principal această regiune a țării, dar, evident, nu numai. Spun aceasta deoarece, deși în Moldova există o companie importantă cu profil aeronautic, au lipsit programele de formare a specialiștilor. Prin acest demers, TUIASI integrează educația în cerințele majore ale economiei naționale.”

Programul de licență „Fabricație și mentenanță în industria aerospațială” face parte din oferta de admitere a TUIASI pentru anul universitar 2026–2027. Înscrierile se desfășoară în perioada 31 august – 9 septembrie, atât online, pe platforma de admitere a universității, cât și la sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial (CMMI).

Absolvenții programului vor putea ocupa poziții de inginer de fabricație, inginer de proces, inginer de mentenanță, inginer de calitate sau specialist în planificarea producției, în companii din industria aerospațială, dar și în domenii conexe cu cerințe tehnice ridicate — auto, energie, construcții de mașini și echipamente industriale, atât în România, cât și în străinătate.