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Proteste în faţa Ministerului Muncii pentru creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

Proteste în faţa Ministerului Muncii pentru creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 10:06

Mai multe federaţii sindicale vor protesta, marţi, între orele 11:00 şi 13:00, în faţa Ministerului Muncii, solicitând creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional.

Potrivit unui comunicat al Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel Alfa, cele două revendicări sunt legate direct, pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni.

‘Miza depăşeşte cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a creşte gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene şi cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate’, susţin reprezentanţii sindicali.

La protest vor participa Federaţia Sindicatelor din Comerţ, Federaţia Sindicatelor din IT & Comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Cartel Alfa şi Uni Global Union, precum şi Federaţia Sindicală din Asigurări şi Bănci, afiliată Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Uni Global Union.

Sindicatele reclamă existenţa unor blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat şi a contractului colectiv de muncă la nivel naţional. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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