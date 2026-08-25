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Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni

Legea salarizării, discutată astăzi la Palatul Cotroceni

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:17

Liderii fostei coaliții se vor reuni marți, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta, din nou, despre noua Lege a salarizării bugetarilor.

Președintele Nicușor Dan va încerca să obțină pe ultima sută de metri un acord politic asupra acestei reforme, care este jalon în PNRR, de care depind peste 770 de milioane de euro.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, crede că sunt foarte puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până la finalul lunii, mai ales că astăzi încă nu există un punct de vedere comun între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației.

Sorin Grindeanu: Mi se pare foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poimâine cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi și în Senat, care să treacă și peste cele 24-48 de ore de posibile contestări la Curtea Constituțională și, dacă se trece și de acest lucru, să ajungă să fie promulgată, sunt niște termene aproape imposibil de îndeplinit.
Luni, la Cotroceni au fost discuții tehnice pe acest text, care se află în analiză la partide.

Până acum, doar liberalii au anunțat că vor susține proiectul. UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele cinci mari confederații sindicale au făcut front comun și resping categoric ultima variantă a documentului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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