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UE: 6 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei

UE: 6 miliarde de euro pentru apărarea Ucrainei

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2026, 06:15

Ziua Independenției Ucrainei a prilejuit numeroase evenimente, deopotrivă pe plan național și internațional.

La Kiev, Coaliția Voluntarilor, formată din peste 30 de țări care susțin Ucraina, a analizat noi modalități de sprijin pentru această țară aflată în plin război de agresiune condus de Rusia.

Iar de la Bruxelles Uniunea Europeană a mai trimis circa 6 miliarde de euro, care să-i permită să-și consolideze apărarea.

La reuniunea Coaliției Voluntarilor de la Kiev a fost reafirmată susținerea pentru Ucraina și au continuat discuțiile privind finalizarea unui cadru robust al garanțiilor de securitate, în vederea obținerii unei păci de durată și juste.

Liderii celor peste 30 de țări membre ale coaliției, prezenți fie fizic, fie prin videoconferință, au condamnat ferm cele mai recente atacuri ale Rusiei asupra populației civile ucrainene drept un act de iresponsabilitate și cruzime.

Președintele francez Emmanuel Macronm a cerut acțiuni mai dure împotriva așa-numitei flote fantomă a Rusiei și măsuri care să facă mai dificil importul de produse-cheie.

Șeful statului român, Nicușor Dan, a scris pe platforma X că a abordat numărul în creștere al incidentelor cu drone la granițele NATO și alte activități hibride coordonate de Rusia, precum și nevoia de navigație și rute comerciale sigure în Marea Neagră.

De la Bruxelles, Uniunea Europeană a anunțat eliberarea unei noi tranșe de peste 6 miliarde de euro pentru Ucraina, care să-i permită să-și consolideze apărarea aeriană și să se aprovizioneze cu rachete și muniții.

Însă președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut ca o parte din împrumutul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de către Uniunea Europeană în tranșe, anul acesta și anul viitor, să fie plătit în avans, pentru a acoperi deficitul de 27 de miliarde al bugetului ucrainean al apărării.

La București, peste 100 de ucraineni s-au strâns în fața ambasadei lor purtând drapele și costume naționale. După intonarea imnurilor celor două state, mai mulți demnitari români și străini au transmis mesaje de pace și de solidaritate cu Ucraina.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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