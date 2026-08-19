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Agricultorii din Germania cer ajutoare de urgență din partea Berlinului și a UE

Agricultorii din Germania cer ajutoare de urgență din partea Berlinului și a UE

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 05:48

Agricultorii din Germania sunt tot mai alarmaţi de scăderea recoltelor şi a randamentelor la cereale în acest an din cauza valurilor succesive de căldură şi a secetei fără precedent din această vară.

Potrivit unui raport al Asociației Fermierilor Germani, producția totală de cereale este așteptată să scadă la mai puțin de 42 de milioane de tone, comparativ cu cele peste 45 de milioane de anul trecut.

Experții avertizează că în sudul Germaniei se află multe regiuni mult prea uscate, iar pagubele din unele landuri sunt foarte pronunțate. Dăunătorii au afectat și ei grav culturile.

Fermierii germani se confruntă cu prețuri scăzute la produsele lor și costuri ridicate ale motorinei, pesticidelor și îngrășămintelor și cer Berlinului un program de urgență pentru agricultură, cu o reducere imediată a taxei pe motorină.

Ministrul german al agriculturii a declarat chiar că va solicita și sprijinul Uniunii Europene, notează France Press.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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