Cel puţin 31 de persoane au murit într-un atac contra unui sediu al poliţiei în nordul Pakistanului

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 12:45

Un atac cu încărcătură explozivă şi arme de foc contra unui cartier general al poliţiei în nordul Pakistanului, acţiune revendicată de o grupare islamistă, s-a soldat cu cel puţin 31 de morţi, printre care 16 poliţişti, confruntările continuând sâmbătă dimineaţă, transmit Reuters şi AFP.

Conform autorităţilor pakistaneze, atacul a fost lansat vineri după-amiază printr-un atentat sinucigaş în incinta sediului central al poliţiei din Kohat, oraş cu circa 220.000 de locuitori situat în provincia Khyber Pakhtunkhwa (nord-vest).

”Cel puţin 31 de persoane, printre care 16 poliţişti, au fost ucise şi peste 100 rănite până în prezent în acest atac şi acest atentat sinucigaş”, a declarat sâmbătă un reprezentant al poliţiei.

Atacul a fost revendicat de gruparea locală Ittehad-ul-Mujahideen Pakistan, o facţiune cu legături cu organizaţia islamistă Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP).

Un comunicat publicat vineri seară de autorităţile locale din districtul Kohat indica faptul că peste 100 de persoane au fost rănite, în marea lor majoritate poliţişti, dintre care unele sunt în stare critică. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)