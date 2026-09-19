Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe

(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe

(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2026, 11:50

Medicii ieșeni urmează să preleveze organele interlopului Viorel Oarză care a fost găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită aflată la limita dintre comunele Holboca și Golăești.
Cu detalii, Constantin Mihai: În această dimineață, interlopul Viorel Oarza a fost deconectat de la aparate și să fac analizele premergătoare prelevării de organe. Avocatul Radu Irimia a confirmat că familia și-a dat acordul privind prelevarea de organe. Ieșeanul Viorel Oarza a fost campion național la box în perioada 1996-2000. În 2009, a fost condamnat în Italia la 8 ani de închisoare cu executare, deoarece a dorit să elimine prin împușcare pe șeful mafiei albaneze din Torino. Ulterior, tot în Italia, a fost învinuit că a organizat și condus gruparea mafiotă românească intitulată ”Brigada”. După 2019, întors în România, intră în conflict deschis cu reprezentanții clanurilor Corduneanu, Vandam și Băcăuanu. În 2019, este condamnat în România la un an și două luni de închisoare pentru deținere ilegală de droguri. Înaintea survenirii accidentului prin împușcare, avocatul familiei, Radu Irimia, ne-a confirmat că Viorel Oarza și-a dat acceptul prelevării de organe în cazul în care ar fi implicat într-un accident neprevăzut.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 11:56

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, organizează, până la 20...

Iași: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice – FIMM 15
Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 09:31

Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani

Peste 700 de voluntari din unităţile de învăţământ şi instituţiile publice din municipiul Focşani vor participa, sâmbătă, la acţiuni de...

Vrancea: Peste 700 de voluntari participă la Ziua de Curăţenie Naţională, la Focşani
Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:51

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan

Desemnarea liberalului Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru va deveni oficială luni, dar cele trei formaţiuni care îl susţin, PNL,...

Demersuri pentru formarea guvernului condus de Siegfried Mureşan
PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:49

PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România

Obţinerea unei majorităţi parlamentare de 233 de voturi se anunţă un obiectiv greu de atins, în condiţiile în care formaţiunile care-l...

PSD i-a solicitat premierului desemnat ca, înainte de orice discuţie despre majorităţi, să prezinte public planul său pentru România
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:46

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte. În plus, formaţiunea exclude un vot...

Alianţa pentru Unirea Românilor îşi menţine decizia de a nu susţine un guvern din care nu va face parte
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:44

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern

Preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut partidelor parlamentare să se concentreze pe formarea unui nou guvern şi a făcut apel la găsirea unei...

Preşedintele Nicuşor Dan face apel către partide pentru formarea unei majorităţi şi a unui nou guvern
Prim plan sâmbătă, 19 septembrie 2026, 08:13

(AUDIO) Iași: Undă verde pentru monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a semnat autorizația pentru realizarea descărcării arheologice și construirea, ulterioară, a monumentului...

(AUDIO) Iași: Undă verde pentru monumentul funerar al ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica
Prim plan vineri, 18 septembrie 2026, 19:38

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni, când decretul prezidenţial, care va fi semnat...

Desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier ar urma să devină oficială abia luni