(AUDIO) Fostul boxer ieșean Viorel Oarza, deconectat de la aparate. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea de organe

Medicii ieșeni urmează să preleveze organele interlopului Viorel Oarză care a fost găsit împușcat în cap într-o zonă împădurită aflată la limita dintre comunele Holboca și Golăești.
Cu detalii, Constantin Mihai:În această dimineață, interlopul Viorel Oarza a fost deconectat de la aparate și să fac analizele premergătoare prelevării de organe. Avocatul Radu Irimia a confirmat că familia și-a dat acordul privind prelevarea de organe. Ieșeanul Viorel Oarza a fost campion național la box în perioada 1996-2000. În 2009, a fost condamnat în Italia la 8 ani de închisoare cu executare, deoarece a dorit să elimine prin împușcare pe șeful mafiei albaneze din Torino. Ulterior, tot în Italia, a fost învinuit că a organizat și condus gruparea mafiotă românească intitulată ”Brigada”. După 2019, întors în România, intră în conflict deschis cu reprezentanții clanurilor Corduneanu, Vandam și Băcăuanu. În 2019, este condamnat în România la un an și două luni de închisoare pentru deținere ilegală de droguri. Înaintea survenirii accidentului prin împușcare, avocatul familiei, Radu Irimia, ne-a confirmat că Viorel Oarza și-a dat acceptul prelevării de organe în cazul în care ar fi implicat într-un accident neprevăzut.